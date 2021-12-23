老人當心跌倒 86歲阿嬤椎間盤突出兩節痛到不能走

老人家要當心跌倒，高雄一名86歲阿嬤跌倒後，腰部及大、小腿嚴重痠、痛、麻，不能站、蹲及行走，就醫發現原來椎間盤突出兩節。阿嬤有慢性病史，醫師為降低她的手術風險，建議接受微創內視鏡減壓手術，身體只打兩個1公分的小洞，就解除椎間盤突出困擾，阿嬤當天即可下床走路，出院後更能去逛市場。

收治這名老婦的活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬表示，患者約一年前跌倒，雖曾在外院接受藥物及復健等治療，但近三個月來無法站、蹲及行走，症狀惡化，經核磁共振檢查發現，腰椎第三至四節（L3-4）及第四至五節（L4-5）椎間盤均突出，壓迫到神經。

院方考量她年紀大又有高血壓，建議使用微創內視鏡減壓手術，傷口小，手術時間短，醫師也能透過內視鏡清楚直視、精準夾除，降低誤傷神經的機率，阿嬤完成手術後當天就可下床走路，預後良好。