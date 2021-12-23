周末冷氣團襲台！ 吳德榮點名這兩座高山降雪條件極佳

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天北部、東半部及中部山區偶有零星降雨的機率，以北海岸、東北部較較明顯，其他地區多雲時晴。

今天白天氣溫略升，北台偏涼，其他地區白天舒適、早晚涼；明天氣溫續升，白天北舒適、南微熱，各地早晚涼。今天北部15至23度，中部16至25度，南部17至28度，東部17至26度。明晚起東北季風漸增強，北台轉雨。

周六強冷空氣南下，氣溫驟降，愈晚愈濕冷，北台平地最低溫約可降至12度；周日、下周一氣溫將降至此波的最低點，平地最低氣溫約降至11度；配合南海有水氣移入，各地雲多又有雨，整天都很濕冷，要注意保暖。

下周二白天起至周三冷空氣逐漸減弱、氣溫逐日略升；大台北、東半部仍有局部雨，北台濕冷，中南部好轉。

吳德榮說，這波冷空氣的強度，各國模式最新模擬皆已調弱，符合大陸冷氣團的機率最高，達強烈大陸冷氣團的機率已降低；配合南海水氣移入，天氣仍非常濕冷，不可小覷，要注意保暖。

他說，3000公尺以上高山如合歡、雪山，也因南海移入的水氣，降雪條件極佳；至於大約2000公尺高度如太平、拉拉山，則氣溫不夠低，條件不足，除非模擬冷空氣再度調強，否則機會是渺茫的。