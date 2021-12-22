春節贈茶需求增 蘇揆下令嚴查：不容混裝茶魚目混珠

行政院長蘇貞昌今主持「行政院食品安全會報」時提到，近來國內農產品在市場販售端出現被國外進口產品混裝情形，違法情形日益嚴重請相關部會拿出辦法，不容情況再度發生。

近日傳出「不肖業者混裝越南茶與台灣茶，卻標示為台灣茶」，蘇貞昌指出，外國進口茶混充本國優良茶已有一段時日，感謝農委會及衛福部分兩階段應用資料勾稽查緝相關業者，其中第二階段更以「秘密客」方式進行查緝，查獲違規案件比例分別為14.2%及29.5%，仍相當高。

蘇揆表示，國人幾乎每天都會喝茶，混充茶不僅違法且暴利，更涉及偽造文書、偽造商品檢驗標識等刑責，倘有業者敢以身試法，法務部及警政署一定依法嚴查嚴辦，國人如進行舉報，也應給予獎勵，希望藉此遏止此一歪風。此外，因應農曆春節將至，民眾致贈茶禮的需求也逐漸增加，請行政院食品安全辦公室等相關單位啟動相關機制並嚴格執行，絕不容許混充茶在市面上魚目混珠，或讓不肖分子利用不誠實手段牟利。

蘇貞昌提到，品質愈好的商品，愈易遭到混冒，請經濟部及相關部會就各種商品混充情況嚴查嚴辦。政府因對此事展現高效率，所以讓國人有信心，不但保障國內產品的安全性，對國外進口產品也同樣建立嚴謹審查機制，請各部會持續就相關機制發揮應有的效能。

蘇貞昌表示，我國遵守世界自由貿易機制，如同他所揭櫫「有萊必追」原則，國外進口產品應查驗清楚，請財政部、經濟部、法務部、衛福部食藥署及公平交易委員會等相關部會務必拿出辦法，不容此一情事再度發生，以確實保護國人健康。

針對「加強研議巴拉刈等禁用農藥的回收機制及農藥販售業者管理責任」議案，蘇揆請農委會持續就相關農藥回收給予獎勵，儘量將市面或家中存有的巴拉刈等禁用農藥全面清除，並決議持續列管本案。