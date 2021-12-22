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全台首例！北市爆防疫旅館「送錯確診者」烏龍 真相曝光

春節拉警報！泰國郵包查獲香腸首次檢出非洲豬瘟陽性

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲。本報資料照片
農委會主委陳吉仲。本報資料照片

農委會家衛所在台南郵局查獲來自泰國的包裹中，夾帶豬肉香腸裡檢出非洲豬瘟病毒核酸，且與中國大陸病毒株相似度達100%。這是首次在來自泰國的郵包中，查到非洲豬瘟陽性的豬肉製品。

農委會主委陳吉仲在臉書表示，雖然泰國至今未向世界動物衛生組織（OIE）通報任何案例，因此並未被認定為非洲豬瘟的疫區，但中南半島與中國大陸接壤，因此，我國2019年就將包括泰國在內的所有東南亞國家，都列入高風險地區，落實執行與疫區相同強度的邊境查驗措施。

陳吉仲說，目前國際上的非洲豬瘟疫情仍然嚴峻，亞洲已有14個國家淪陷，包括中國大陸、蒙古、越南、北韓、菲律賓、南韓、東帝汶、印尼、印度、不丹，以及泰國全部的鄰國緬甸、寮國、柬埔寨、馬來西亞。

陳吉仲表示，農曆春節即將到來，許多人會習慣攜帶或郵寄應景的香腸、臘肉、火腿等豬肉產品回國，但這些只有醃漬沒有經過高溫加熱的肉品，傳播疫情的風險是最高的，所以呼籲國人，嚴禁將違規豬肉製品以任何方式帶到國內來。

非洲豬瘟 泰國 陳吉仲

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