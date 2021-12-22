碳費對象有眉目 環保署：先收287家排碳大戶再分期擴大

為因應歐盟碳關稅及淨零碳排，環保署加速「溫室氣體減量及管理法」修法，今舉辦第二場民間研商會議，但徵收對象或費率未在母法訂定，環團砲轟，若碳費過低「2050淨零承諾將跳票」；另外界認為只要排碳就要收碳費，環保署說，初期針對287家排碳大戶徵收，未來分階段擴展到其他業者。

溫管法修法草案最重要項目之一是新增中央可徵收「碳費」的法源，但具體徵收對象、費率及差別費率都要留待子法訂定，母法完全沒有明文碳費底價或計算公式，僅說會「定期檢討」。

中研院經濟研究所研究員蕭代基說，除了環保署徵收碳費以外，建議修法由財政部徵收碳稅、能源稅及碳邊境稅，且碳稅、碳費的總額應逐年遞增，如倫敦政經學院建議每公噸收取300元，每年成長一成，遞增若干年後，就可達到國際水準。

綠色和平批評，草案應訂定合理有效的碳定價機制，費率「不是靠喊價決定」，要有模型研究作為學理基礎，根據國際貨幣基金組織報告，若要達到升溫1.5度以下目標，台灣2030年前碳定價要達到每公噸75美元，也有學者研究台灣企業減碳成本為每公噸1700元左右，未來碳價費率若遠低於此，根本無法提供減碳誘因，「2050淨零排放承諾也會跳票」。

碳費將納入「溫室氣體管理基金」，專款專用於減碳工作。環境權保障基金會說，產業轉型過程中，勞工最容易受到第一波傷害，過去ETC全面啟用後，國道收費員被迫資遣，將來企業在低碳轉型政策下，一定會有勞工失業，基金應優先幫助勞工及受害者，落實「公正轉型」。

另外，碳費徵收對象初期僅針對「排碳大戶」，但民間認為不該「抓大放小」，產業界也曾反彈，只要排碳就應徵收，不該針對特定行業。

環保署說，目前每年碳排超過2.5萬公噸的「排碳大戶」，全台共有287家，排放量占全國八成，包括電力、鋼鐵、石化、化材、水泥等，會優先對這些業者徵收，未來分階段擴展到其他業者；若碳費規畫完成後，更會進一步討論碳交易機制如何往前走。