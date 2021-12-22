弱勢家庭健康議題多 家扶：貧病家庭近2成兒少超齡分勞

家扶基金會今公布最新的弱勢家庭照顧能力與需求調查，調查發現75.2%的家長是家中唯一的成年照顧者，45.3%曾因照顧因素被迫辭去工作，而弱勢家庭的兒少，有近2成孩子即使小小年紀也需負擔照顧責任。家扶基金會指出，有照顧和疾病議題的弱勢家庭，匱乏經濟加上應援窘境，長期下來負擔沉重，急需社會各界伸援手。

根據家扶調查，受扶助的弱勢家庭中，有21.1%的家庭成員為身心障礙者，45.8%有疾病狀況，然而，弱勢家庭「主要照顧者」自身也患病比率更高達46.2%;調查也指出，家人有罹病議題的家庭，18.4%兒少需負擔照顧責任。

小玟的媽媽在彩券行工作，月領2萬5千元，獨力撫養兩個女兒，一家三口都為先天性疾病所困擾。患有多齒症及中度身心障礙小玟，因幼年中風每年需替換矯正器，光手臂、雙腳加上即將裝設的脊椎輔具，加起來就4、5萬，小玟姊姊跟媽媽則罹患神經性纖維瘤，照顧起兩姐妹，讓媽媽忙到不可開交，微薄的薪水也僅能省吃儉用，留待醫療及輔具需求。

由於年節將近，小玟媽媽心繫加班以賺取更多收入，無暇顧及團圓夜，僅能由小玟姊妹倆自理年夜飯。

與母親相依為命的阿昊，則因媽媽患紅斑性狼瘡，長期為疾病復發所苦，每月需至醫院注射玻尿酸和類固醇，家中生活仰賴扶助與社會資源，只要媽媽住院，都是阿昊照顧，每天來回各1小時公車往返學校與醫院。

家扶基金會處長林秀鳳表示，根據主計總處公布資料，11月低所得家庭的通膨率創下近9年最高，家扶基金會實務觀察弱勢兒少與家庭需求，特別是若有照顧和疾病議題需因應，匱乏的經濟及應援窘境，長期下來真是項沉重負荷，需要社會各界應援。無窮世代募款目標為7000萬，正推動《傳愛過好年》專案，即日起單筆捐款滿2000元，即可獲得由家扶孩子繪製的「一起幸福杯」套組，限量1500組。