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七院聯手提升醫療品質 疫苗品牌直接寫在防護衣上防錯

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
北醫附醫、永和耕莘醫院、恩主公醫院、宏恩醫院、博仁醫院、東元綜合醫院、新北市立聯合醫院，共計七家醫院組成「醫品病安聯盟」，今舉辦年度成果發表會。圖／北醫附醫提供
北醫附醫、永和耕莘醫院、恩主公醫院、宏恩醫院、博仁醫院、東元綜合醫院、新北市立聯合醫院，共計七家醫院組成「醫品病安聯盟」，今舉辦年度成果發表會。圖／北醫附醫提供

北醫附醫、永和耕莘醫院、恩主公醫院、宏恩醫院、博仁醫院、東元綜合醫院、新北市立聯合醫院，共計七家醫院組成「醫品病安聯盟」，今舉辦年度成果發表會。疫情期間，博仁醫院在開打初期經歷過資料造冊或上傳錯誤的事件，但並未造成傷害，不過為了提升效能，改為宇美町式施打，並將當日要施打的疫苗品項，直接寫在防護衣上，避免錯誤再次發生。

新冠肺炎疫情席捲全球，全台醫療量能上緊發條。七家醫院組成的醫品病安聯盟今舉辦年度成果發表會，分享中小型醫院在有限的人力、空間及資源下，透過緊急應變機制、強化感染管制作業、協助社區疫苗施打及促進員工復原等措施，保持一定照護量能及品質，確保民眾健康，力求完成區域防疫守門員的任務。

北醫附醫院長邱仲峯表示，醫品病安聯盟的年度成果發表會以「防疫作業」、「疫苗接種」及「員工關懷」等三大關鍵為交流重點，盼能透過跨院及跨領域的團隊合作，強化整體防疫韌性。

北醫附醫專責防疫病房則全面啟用「全方位零接觸防疫照護系統」，以藍芽串聯移動式醫療車及遠距會診功能，可大幅降低非必要探視至1天4次，減少40%個人防護設備醫耗材用量，不僅維持良好照護品質及提升病房工作效率，最重要也提供醫護人員安全的作業環境，整體滿意度高達9成。

永和耕莘醫院專責加護病房護理長李秀蘭表示，專責加護病房是收治確診病人治療區域，設置汙染、緩衝及清潔三區，各區獨立空間及空調，凡疑似個案自急診就採以分艙分流機制，避免交叉感染，考量醫療團隊穿脫隔離裝備不慎即可能遭受感染，除提供充足且完善的裝備外，恩主公醫院醫品室副主任羅健銘分享「穿脫隔離衣落實計畫」，製作個人裝備穿脫流程海報及教學影片，並培訓單位種子師資教導內部同仁，藉此加速培訓成效。

東元綜合醫院感染科主任林玉春表示，東元向下整合各科室專業，成立定期防疫會議，消除人員對職場安全的疑慮，社服室協助關懷輔導、精神科提供匿名睡眠評量、職安組安排舒壓活動等，落實衛福部防疫期間員工心理支持與協助（5M），給予第一線同仁充足的心理與情緒支持。

新北市立聯合醫院臨床心理師王鼎嘉表示，他們也強化院內同仁心理健康，醫院專責病房設有臨床心理師一名，以初級、次級、三級預防架構、提供創傷相關心理衛教、心理健康篩檢、短期心理治療，以危機處理取向助同仁度過創傷急性期。

為配合政府疫苗擴大接種，各院絞盡腦汁滾動修正。宏恩醫院醫企室主任曾文逸表示，從身分核對、問診、注射到休息，一個人至少花費30分鐘，參考日本宇美町式打法，在一區四條動線以「醫護流動注射」下，每日最高可服務3000人，藉此預估疫苗與物資管控以減少浪費。

博仁醫院院長室專員莊昀恩表示，開打初期確實有發生資料造冊或上傳錯誤無傷害事件，為避免憾事且提升效能，改良宇美町式，由專職人員引導帶位、使用輔具移動省時更便利，在減少工作人員的情況下，每日仍能將服務人次從200人提升到800人，專案場次更可提高到2000人。同時同仁也發揮巧思，把當日要施打的疫苗品項寫在防護衣上，避免施打錯誤。

博仁醫院在疫苗開打初期曾發生資料造冊或上傳錯誤無傷害事件，為避免錯誤發生，同仁發揮巧思將施打疫苗品牌直接寫在防護衣上。圖／北醫附醫提供
博仁醫院在疫苗開打初期曾發生資料造冊或上傳錯誤無傷害事件，為避免錯誤發生，同仁發揮巧思將施打疫苗品牌直接寫在防護衣上。圖／北醫附醫提供

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