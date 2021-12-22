多發性硬化症病友請命！望罕病名醫籌組血管擴張術團隊

周大觀文教基金會今天在文藻外語大學，頒獎表揚癱瘓工程博士賴志銘與全盲勇士朱禹豪。罹患多發性硬化症MS罕見疾病的賴志銘，曾接受腦靜脈氣球擴張術，重新站起來活出希望，他與基金會創辦人周進華也為全台的病友請命，希望名醫能組團隊讓病友有機會能接受血管擴張術。文藻校友朱禹豪出生就全盲，現從事街頭藝人表演工作，也常到各處分享生命故事。

賴志銘是台灣光電半導體專家，發表榮獲認證的專利300多件，拿過傑出研究獎不計其數，13年前被診斷罹患多發性硬化症，這是一種自體免疫系統失靈，導致中樞神經病變，至今全球無藥可醫的罕見疾病，下半身完全癱瘓，每天一醒就感到身體器官逐漸功能。

他說，沒有了健康，就像一串數字一樣，第一個數字變成零的時候，後面的數字再多都沒有用，所以自身做試驗，接受台北榮總完成台灣第一例腦靜脈氣球擴張手術，為多發性硬化症病友找到減緩症狀痛苦、甚至復原療癒的辦法。

周進華表示，台灣有近2千名罕病多發性硬化症病友，賴志銘是其中之一，在2008年確診為多發性硬化症，雖癱瘓病床，仍以資訊科技專長蒐建歐美MS醫療專家以「血管擴張術」助多位MS病友重生的病例，感動台北榮總神經醫學中心神經血管科主任胡漢華教授團隊，先後成功完成賴志銘等10位MS病友血管擴張術，讓他們重新站起來活出希望。可是胡漢華退休後團隊也解散，讓渴望血管擴張術的病友求醫無門。賴志銘與周進華努力為MS病友發聲，希望台灣罕病名醫能挺身而出，籌組MS血管擴張術團隊，接續帶動MS病友活出希望！

文藻外語大學傑出校友朱禹豪出生時，雙眼視網膜病變導致全盲。他在父母的鼓勵與支持下，適應與一般生相處，不僅在課業上全力以赴，並在音樂中找到快樂與自信，多次獲鋼琴、吉他、歌唱比賽獎項。現在的他是快樂的街頭藝人，也常在婚禮、尾牙、活動開幕、新居落成等演出，到各處分享生命故事。