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大學生「抽電子菸1年」狂咳血 照X光揭肺部狀況嚇壞他

香港01 / 布萊恩
桃園市1名男大學生吸食電子煙1年，不僅食慾變差，更出現咳血、呼吸困難等不適症狀，到醫院檢診才發現原來肺部已嚴重損傷。 圖／ingimage
桃園市1名男大學生吸食電子煙1年，不僅食慾變差，更出現咳血、呼吸困難等不適症狀，到醫院檢診才發現原來肺部已嚴重損傷。 圖／ingimage

電子菸對健康的影響不容忽視！桃園市1名男大學生吸食電子菸1年，不僅食慾不振，更出現咳血、呼吸困難等不適症狀，到醫院檢診才發現原來肺部已嚴重損傷，須立即住院治療。知道身體出現嚴重毛病後，男生嚇得表示出院首件事就是要戒菸，遠離菸害。

該名男大學生原本是運動健將，去年開始吸食電子菸，至近日食慾變差、運動耐力下降，更有咳嗽、咳血及呼吸困難等不適，情況一直持續未見改善，於是到醫院求診，才知道問題大了！

男大生抽血檢查發現血氧濃度明顯下降，須住院治療，胸部X光和電腦斷層掃描檢查（CT）呈現「雙下肺浸潤（肺浸潤現象可能出現在任何急慢性肺部感染、肺結核、肺癌等）」，肺功能、血氧明顯下降，最後診斷為「嚴重肺損傷」。

男大生目前症狀改善並已出院。醫生指出，電子菸成份包含甲醛、乙醛等致癌物質，對健康的傷害不比傳統菸草產品低，過敏體質的人可能引起更嚴重電子菸肺損傷（EVALI），導致永久肺部損傷，甚至肺癌，重申戒菸才能解決問題。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

延伸閱讀：

男子吸菸14年失眠咳褐色痰　戒菸30天現驚人變化　網驚嘆

小六女兒偷抽電子菸　用刀嚇弟妹要求解鎖iPad　媽心力交瘁

文章授權轉載自《香港01》

大學生 肺癌 電子菸 戒菸

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