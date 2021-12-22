配合111年總統府元旦升旗 北市27日起三階段交管

為配合「111年總統府元旦升旗典禮」活動，北市公運處自12月27日0時起至明年1月1日下午3時止，將分階段針對凱達格蘭大道等路段進行交通管制，預估將有35條區公車路線受到影響、21個站位取消停靠。

公運處表示，12月27日為搭建設備將針對重慶南路以東、懷寧街以西的凱達格蘭大道，以及凱達格蘭大道雙向外側二線車道執行車輛管制，時間自清晨0時至12月31日晚間9時。

12月30日早上10時至下午5時，為了預演將增加2條車輛管制路段包含寶慶路以南及貴陽街一段以北的懷寧街。

重頭戲的12月31日至明年1月1日將執行三階段管制措施，第一階段為人車管制，管制時間自12月31日晚間9時至隔年1月1日清晨4時30分。第二階段為車輛管制，時間為明年1月1日清晨4時至早上8時。

上述第一及第二階段管制範圍包含博愛路以東、中山路以西、愛國西路以北，以及衡陽路、襄陽路、常德街以南等路段。

第三階段為車輛管制，時間為明年1月1日早上8時至下午3時，將視撤場進度彈性調整，管制路段包含寶慶路以南的重慶南路及懷寧街、公園路以西的凱達格蘭大道、貴陽街一段以北的重慶南路及懷寧街。