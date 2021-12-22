玉山死亡鼬獾驗出狂犬病毒 籲遊客保持安全距離

中央社 / 南投22日電

玉山國家公園最近發現死亡的野生動物案中，有死亡鼬獾被驗出狂犬病陽性反應。玉管處呼籲民眾造訪玉山，不要攜帶寵物上山，若遇到無故主動攻擊的野生動物，請立即閃避遠離。

玉山國家公園管理處今天發布新聞訊息指出，玉山國家公園接獲通報的死亡野生動物案件中，有死亡的鼬獾被驗出狂犬病陽性案例，玉山內的塔塔加遊憩區是園區內重要遊憩據點，每年有近70萬人次遊客造訪，呼籲民眾造訪玉山時，不要攜帶寵物上山。

玉管處表示，由於有死亡的鼬獾被檢驗出狂犬病陽性，民眾進入國家公園從事健行踏青活動時，應與野生動物保持安全距離，在玉山園區內登山健行時，若發現無故主動攻擊的野生動物，請立即閃避或遠離。

玉管處指出，進入玉山國家公園生態保護區、史蹟保存區及特別景觀區時，禁止攜帶寵物入內。玉山園區涵蓋花蓮縣玉里鎮、卓溪鄉及高雄市桃源區等區域，提醒民眾到野外活動，儘量避免接觸或捕捉野生動物。

玉管處表示，民眾若在國家公園內發現流浪犬、貓及其牠野生動物屍體，請立即通報玉管處水里遊客中心或是到鄰近各遊客中心通報。

玉管處指出，如果不慎遭野生動物抓、咬傷，請以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後，盡速前往各縣市的人用狂犬病疫苗接種服務醫院診治。

玉山國家公園 狂犬病

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