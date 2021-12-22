季節不同？消化性潰瘍、出血冬天求診人數多

消化性潰瘍或出血至急診病人因季節不同而有明顯差異？台南永康奇美醫學中心統計，發現冬季人數比夏季多出約25%，研判與藥物使用及過量食用重口味火鍋等飲食有關，建議高危險群民眾避免刺激性食物。

奇美醫學中心胃腸肝膽科主治醫師陳建安今在記者會上說，院方統計2018至2020年因消化性潰瘍或出血至急診的病人數量後發現，冬季（12月至隔年2月）的967人，比夏季（6月至8月）的770人多出約25%，其中1月人數最多。

他指出，許多民眾喜歡在天氣變冷時食用麻辣鍋、薑母鴨、燒酒雞等刺激性較高且不易消化的食物，可能增加胃的負擔，進而引起消化性潰瘍發作，嚴重時可能導致出血，甚至休克危及生命安全。

他進一步指出，天冷時會導致胃蠕動變慢，胃黏液厚度較薄，加上心血管疾病及腦中風病人在冬季增加，這些病人常需要使用抗血小板或抗凝血藥物，這些藥物與關節炎發作使用的消炎藥，都容易提高消化性潰瘍風險。

還有許多民眾喜歡在天氣變冷時食用麻辣鍋、薑母鴨、燒酒雞等刺激性較高且不易消化的食物，可能增加胃的負擔，進而引起消化性潰瘍發作，嚴重時可能導致出血，甚至休克危及生命安全。

陳建安表示，建議民眾在天氣變冷時不要暴飲暴食，避免刺激性食物，服用相關藥物時遵從醫囑，若有吐出咖啡色液體或鮮血、解黑便、臉色蒼白、心跳加速、腹痛加劇等症狀時速就醫。