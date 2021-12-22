五成偏鄉癌友就醫須四小時 台癌、富邦人壽推交通補助

交通是偏鄉癌友的隱形需求，成為影響穩定就醫的重要因素。台灣癌症基金會與富邦人壽共同推出「銀髮偏鄉 就醫無礙」癌症治療交通補助專案，符合居住於大南部及宜花東等偏鄉地區、六十歲以上、住家距醫療院所十公里以上、每月至少回診治療一次，共四大條件的癌友，可獲八千元交通補助。

一名口腔癌第四期癌友林伯伯，每週須至醫院治療一次、每次療程至少持續三個月。因家住台東，他須在清晨五點天色未亮搭上首班公車，橫跨百餘公里赴花蓮慈濟治療，來回車程超過六小時。化療、放療結束，還須強忍逐漸增強的藥物副作用，轉乘大眾運輸回家。

交通困境消耗著林伯伯的意志，他說，「不知道還能撐多久，是否該就此放棄治療？」

在台灣，不少癌症患者為偏鄉長者。根據衛生福利部統計處一〇七年最新癌症登記資料，台灣癌症發生率從六十歲後大幅提升，佔總發生人數高達六成。

南部及東部地區高齡人口相對較高，南部地區六十歲以上癌症發生率更居全國之冠。據統計，五成以上偏鄉地區癌友，前往醫院接受治療至少須要花費四小時車程。尤其東部及南部地區幅員廣闊，大眾交通運輸不便加上醫療院所佔比低，使偏鄉地區病友在治療路上，須花費更多時間、金錢成本。

台灣癌症基金會調查更發現，南部及東部分別有超過六成及七成癌友，經常於無人陪同情況下獨自就醫，治療結束後還須趕搭回家的巴士；部分病友甚至自行騎乘機車，穿越偏鄉山區道路才能到家休息。此外，高達八成癌友認為長途往返就醫會加劇身體對藥物副作用所產生的不適，亦大幅增加路程上的危險。