中風男奇蹟甦醒 靠機器人走出第一步

高雄46歲曾姓男子今年年中昏迷，家人送醫檢查出雙側橋腦出血，屬出血性中風，初期因昏迷不醒，家人心碎決定放棄急救，但求生意志堅強的他拔管後竟甦醒，轉送新高醫院接受復健機器人治療，約三個月時間已能站立並短暫行走，恢復良好。

新高醫院神經內科主任陳柏年說，曾先生有高血壓家族病史，但他不知自身有高血壓，加上經營修車廠長時間工作，血管常受高血壓衝擊，彈性減弱，血管壁受損，稍激烈運動或勞累致死血壓飆升即容易導致腦出血，「他轉院前昏迷指數在8到10分，家人一度不抱希望，所幸後來甦醒」。

陳柏年表示，出血型腦中風患者眼球無法對焦、行走困難，說話不清，復建回復的程度視年紀及個人狀況而不一，死亡率約占一半，倖存者也需長期復建，發病後6個月到1年為黃金復建期。

曾男後來轉送新高醫院接手後讓他使用機器人輔具進行復健，這種軌道式懸吊復健設備及下肢外骨骼機器人可以避免患者在復健過程中不當的出力，也能幫助加強重心轉移、身體平衡訓練、步態訓練等，如今患者可藉由輔助站立、短暫行走，同時亦能簡短對答。他妻子回想當時狀況，只知道丈夫時常覺得肩頸僵硬，沒特別明顯的症狀；沒想到會這麼嚴重。