快訊

Yumi遭網友爆料「假輕生」 By2工作人員回應曝現況

中風男奇蹟甦醒 靠機器人走出第一步

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄新高醫院引入機器人輔具協助中風病人進行復健（圖非個案當事人）。記者王昭月／攝影
高雄新高醫院引入機器人輔具協助中風病人進行復健（圖非個案當事人）。記者王昭月／攝影

高雄46歲曾姓男子今年年中昏迷，家人送醫檢查出雙側橋腦出血，屬出血性中風，初期因昏迷不醒，家人心碎決定放棄急救，但求生意志堅強的他拔管後竟甦醒，轉送新高醫院接受復健機器人治療，約三個月時間已能站立並短暫行走，恢復良好。

新高醫院神經內科主任陳柏年說，曾先生有高血壓家族病史，但他不知自身有高血壓，加上經營修車廠長時間工作，血管常受高血壓衝擊，彈性減弱，血管壁受損，稍激烈運動或勞累致死血壓飆升即容易導致腦出血，「他轉院前昏迷指數在8到10分，家人一度不抱希望，所幸後來甦醒」。

陳柏年表示，出血型腦中風患者眼球無法對焦、行走困難，說話不清，復建回復的程度視年紀及個人狀況而不一，死亡率約占一半，倖存者也需長期復建，發病後6個月到1年為黃金復建期。

曾男後來轉送新高醫院接手後讓他使用機器人輔具進行復健，這種軌道式懸吊復健設備及下肢外骨骼機器人可以避免患者在復健過程中不當的出力，也能幫助加強重心轉移、身體平衡訓練、步態訓練等，如今患者可藉由輔助站立、短暫行走，同時亦能簡短對答。他妻子回想當時狀況，只知道丈夫時常覺得肩頸僵硬，沒特別明顯的症狀；沒想到會這麼嚴重。

新高醫院提醒有家族性高血壓或本身有高血壓的患者，一定要按時服藥，配合醫師指示定期追蹤，切勿隨意停藥，也盡可能避免過度勞累及太大的情緒波動。

曾先生不知自身有高血壓，今年年中因出血性中風昏迷送醫，險些喪命，後來奇蹟甦醒後在新高醫院積極利用機器人輔具加強復健。圖／新高醫院
曾先生不知自身有高血壓，今年年中因出血性中風昏迷送醫，險些喪命，後來奇蹟甦醒後在新高醫院積極利用機器人輔具加強復健。圖／新高醫院

高血壓 復健 患者

延伸閱讀

戒菸有助預防冬天中風 同時減輕心血管症狀

一碗牛肉麵30元也創不了奇蹟 海底撈8個副牌倒4個

氣溫降1度心血管病變增2成 心臟科權威教冬天如何慎防心臟病猝死

愛喝茶、咖啡有助預防失智及中風！ 研究曝「每日飲用杯數」

相關新聞

健保署「這業務」為台灣省下93億 為何鼓勵大家上傳這些紀錄？ 衛福部這麼說

中央健保署為了減少重複用藥或藥物交互作用造成的健康風險與醫療浪費，在2013年開發出健保雲端藥歷系統，供醫師、藥師查詢病患過去的用藥和檢查檢驗紀錄。

環保署修法：明年7月禁用保麗龍飲料杯 自備可優惠5元

台灣每年至少使用15億個一次性飲料杯，對環境造成嚴重衝擊，環保署今天預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案，明年...

國道元旦連假恐湧現出遊潮 11條替代道路曝光

元旦連假將屆，高公局表示，元旦三天連假預期將有大量旅遊車潮出現，建議用路人，除了可透過1968App查詢路況外，另也規畫...

罕病FAP藥物未納給付 李伯璋「毋甘啦」心疼病友處境

「醫師，這次過了嗎？」，最近幾天「家族性澱粉樣多發性神經病變」（FAP）罕病患者進到診間，總會焦急地詢問，健保是否同意給...

配合111年總統府元旦升旗 北市27日起三階段交管

為配合「111年總統府元旦升旗典禮」活動，北市公運處自12月27日0時起至明年1月1日下午3時止，將分階段針對凱達格蘭大...

季節不同？消化性潰瘍、出血冬天求診人數多

消化性潰瘍或出血至急診病人因季節不同而有明顯差異？台南永康奇美醫學中心統計，發現冬季人數比夏季多出約25%，研判與藥物使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。