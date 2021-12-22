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天氣多變化產蛋率下降6%至8% 農委會：春節前恢復

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
天氣多變化，禽流感嚴峻，產蛋率下降，量少價揚。圖／本報資料照片
天氣多變化，禽流感嚴峻，產蛋率下降，量少價揚。圖／本報資料照片

天氣多變化，禽流感疫情嚴峻，缺蛋孔急，農委會表示，若依照跟上個月相比，大概減少了6%至8%，但推估春節前產量會恢復。

根據中央畜產會統計，雞蛋每台斤(600公克)批發價32.5元，對照今年6、7月疫情下的23.5元，現在批發蛋價在相對高點。

根據農委會防檢局資料，11、12月份有8禽場染禽流感，其中僅有一場是蛋雞場；與產業界認知並不同；農委會防檢局長杜文珍表示，每年這個時間，養禽業者要非常提高警覺；目前禽流感熱區，包括彰化、雲林、嘉義，這切農業縣市飼養數量較多，面對禽流感相對壓力大些，需特別留意。

農委會畜牧處副處長江文全表示，天氣變化大，整體的產蛋率往下降，和盎個月相比，大概降了大概6%至8%；本來應該是12萬1000箱(每箱約200顆)，現在大概是11萬5000箱至11萬6000箱；加上需求又比較暢旺，所以就反映在價格上面，另外一個部分，就是部分蛋農的蛋雞正進行換羽，後續也可能停止換羽，產能應該能夠在春節前恢復。

江文全說，主要是需求變動滿明顯的，現在外食增加，天氣冷本來需求就比較大，包括外食、火鍋等季節性需求。目前每台斤批發價32.5原是相對高點；但仍要強調，農民的飼養成本平均也上漲三到育成，因此利潤也被壓縮。

禽流感 農委會

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