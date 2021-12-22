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戒菸有助預防冬天中風 同時減輕心血管症狀

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
氣候寒冷易發中風、心血管疾病，醫師陳香伶建議戒菸有助預防及減輕。圖／竹山秀傳醫院提供
氣候寒冷易發中風、心血管疾病，醫師陳香伶建議戒菸有助預防及減輕。圖／竹山秀傳醫院提供

冬天氣溫下降，各醫院心血管疾病、腦中風及慢性吸吸道疾病發作的病人，就明顯增加，發病年齡雖以老年族群居多，但吸菸族年齡下降，致青、壯年死亡率也大幅提升。

南投衛生局長陳南松說，天氣變冷尤其是氣溫驟降或低溫特報時，人體的自然調節機制使得血管收縮、心跳變快、血壓上升、血液黏稠度增加，在腦血管容易發生腦血管意外，在心血管容易引發心肌梗塞或心因性猝死，增加中風和猝死的風險。

國人十大死因中，癌症、糖尿病、心血管疾病、慢性呼吸道疾病，就占死亡人數近8成，而四大共同危險因子，就是吸菸、身體活動不足、不健康飲食及有害飲酒，其中吸菸與心血管疾病及慢性呼吸道疾病有最直接的關係。

竹山秀傳胸腔主任陳香伶表示，發生慢性吸吸道疾病的年齡層不僅限於年長者，除慢性阻塞性肺部疾病外，有胸悶、氣喘、慢性支氣管炎的民眾，都應注意天冷，造成氣管收縮，導致病情加重，甚至增加呼吸道疾病的死亡率。

醫師並提醒吸菸族群，吸菸年齡下降，對年輕吸菸者而言，或許不會立即感受到健康的威脅，但可能發覺呼吸變淺，一旦菸齡超過25年，就會出現慢性阻塞性肺病，最好還是戒菸。

南投衛生局指出，天氣冷時，民眾一定要做好頭部、頸部、腹部、手部及腳部的保暖措施，防止身體感受忽冷忽熱，並且一定要戒菸，才能有效防止心血管疾病、腦血管疾病及慢性呼吸道疾病的急性發作。

心血管疾病 衛生局

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