助遊覽車業度疫情難關 交通部放寬車輛查驗年限

受到疫情影響，觀光業遭受嚴重衝擊，連帶影響遊覽車產業營運，為減輕業者負擔，交通部預告修正汽車運輸業管理規則，將遊覽車的車輛安全查驗實施起日延後二年；另離島的遊覽車，因地形單純，也沒有長途高速行駛需求，放寬安全查驗的辦理期間，出廠年份屆滿18年以前的車輛才須辦理安全查驗。

交通部表示，去年初爆發新冠肺炎疫情，到今年疫情愈來愈嚴峻，國內又爆發本土疫情，管制人員移動，導致國內觀光業遭受嚴重衝擊，連帶影響遊覽車的營運。

交通部說，考量車輛安全查驗恐加重遊覽車的營運成本，因此參考環保署「大型柴油車汰舊換新補助辦法」將完成報廢後再換購新車之期程延長的作法，將車輛安全查驗實施起日延後二年。

根據現行規定，民國88年7月1日後出廠的遊覽車，自109年1月1日起，於出廠年份屆滿15年前後一年內，完成車輛安全查驗；隨著管理規則修訂，車輛安全查驗實施起日，延後至自111年1月1日。

至於離島遊覽車部分，交通部表示，由於離島的地形相對單純，再加上遊覽車使用分為淡、旺季，也沒有長途、高速行駛需求；若須查驗，還得將車輛運回本島，查驗成本相對來得高。

交通部表示，為降低離島遊覽車業者衝擊，放寬安全查驗辦理期間，出廠年份屆滿18年以前的車輛才須辦理安全查驗。