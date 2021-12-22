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本島飛離島旅客 即日起免填健康聲明書

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部民航局今宣布，自松山等5處本島機場出發前往離島的旅客，即日起報到時免填健康聲明書。圖／民航局提供
交通部民航局今宣布，自松山等5處本島機場出發前往離島的旅客，即日起報到時免填健康聲明書。圖／民航局提供

隨著國內疫情趨緩，交通部民航局今宣布，自松山等5處本島機場出發前往離島的旅客，即日起報到時免填健康聲明書。

民航局表示，繼10月間，停止松山、台中、嘉義、台南、高雄等五處有航班往來澎湖、金門與馬祖等離島的機場快篩站作業後，指揮中心今也決定，即日起，前往離島旅客，於機場報到時，無須再填寫健康聲明書。

民航局指出，自停止辦理快篩作業後，並無搭機旅客於健康聲明書填寫有相關症狀。考量機場內已張貼相關公告，亦派員於現場宣導有症狀者不得搭機，以及如有症狀相關就醫程序，已可達到填寫健康聲明書宣導功能，經指揮中心評估後，同意旅客搭機前可免填健康聲明書。

民航局也提醒，欲搭機前往離島的旅客，如有症狀旅客請勿搭機，並應儘速至醫院進行必要採檢。

此外，今日下午6時至8時，統一開放111年春節離島航線第二波加班機訂位，各航線離峰日期及時段航班均尚有空位，建議尚未訂妥機位旅客可多加選擇並儘早訂位。旅客須於訂票後3日內完成開票（如12月22日訂票者，應於12月24日前完成開票），並注意機票之使用限制（如限當日當班次有效及逾期作廢等）。

交通部民航局今宣布，自松山等5處本島機場出發前往離島的旅客，即日起報到時免填健康聲明書。圖／民航局提供
交通部民航局今宣布，自松山等5處本島機場出發前往離島的旅客，即日起報到時免填健康聲明書。圖／民航局提供

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