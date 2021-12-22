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糖尿病用藥「柔醣錠」效期內藥效降 一口氣回收39批

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
「柔醣錠」藥品主成分未達標準遭食藥署回收。圖／食藥署提供
「柔醣錠」藥品主成分未達標準遭食藥署回收。圖／食藥署提供

中化裕民生產用於治療第二型糖尿病的「柔醣錠」，因主成分含量未達標，11月11日才回收一批。衛福部食藥署今天公告藥品回收訊息，一口氣再回收38批、共須回收39批。食藥署監管組科長傅淑卿表示，因日前稽查發現同樣產品不同批號的產品也有類似情形，因此要求回收。

「柔醣錠」主成分為REPAGLINIDE，為第二型糖尿病無法經由飲食控制、減重及加強運動等方法達成良好控制者的用藥。根據食藥署核准的藥品主成分應達一毫克，且誤差範圍應在95％至105％；但今年四月稽查時發現主成分未達標，因此要求回收，並要求廠商針對其他批號的相同藥品進行檢驗。

傅淑卿表示，「柔醣錠」效期原為三年，但發現有效期內主成分下降情形，因此廠商決定將生產日期至今超過兩年的藥品全數回收。

不過，傅淑卿表示，該藥品雖然一批生產量約100萬顆，但健保用量也大，一年用量約6500萬至6700萬顆，因此消耗速度也快，市面上超過兩年的藥品估計也不多，實際數量還需等廠商回報。連同上次須回收的一批藥品回收期限至明年1月9日。

而該廠商也將討論是否更改仿單效期為兩年，如未於期限內回收及繳交報告書，則可處新台幣20萬至500萬元；情節嚴重者甚至恐面臨廢除藥證。

另外，台灣源山股份有限公司則一口氣回收五項藥品。包括用於緩解退化性關節炎之疼痛的「舒骨樂膠囊500毫克」，回收四批（批號：190221、190222、190223、190224）；用於短期緩解急慢性口腔黏膜破損的「舒口炎口內膏1毫克/公克」，回收四批（批號：180254、190383、190487、190488）；用於關節炎、肌肉痛的「舒酸痛外用凝膠10毫克/公克」，回收一批（批號：180977）；用於治療香港腳、股癬的「剋黴芬乳膏10公絲/公克」回收兩批（批號：180533、180534）；以及用於伴生糜爛或潰瘍之難治性口內炎或舌炎的「瘉嘴炎口內膏1公絲／公克」，回收八批（批號：71147、180369、180653、181162、190264、190371、190579、190580）。

傅淑卿表示，該廠商之所以一次回收這麼多產品主要是因為更換製造廠商，沒有持續進行安定性試驗，因此全數回收下架。

「柔醣錠」藥品主成分未達標準遭食藥署回收。圖／食藥署提供
「柔醣錠」藥品主成分未達標準遭食藥署回收。圖／食藥署提供

食藥署 關節炎 糖尿病

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