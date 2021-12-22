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福容飯店圓山旗艦店今動土 5年擴7店「全台最大連鎖」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
捷運圓山站西側公辦都更案 「圓山綠水」新天地示意圖。圖／福容大飯店提供
捷運圓山站西側公辦都更案 「圓山綠水」新天地示意圖。圖／福容大飯店提供

國家住宅與都市更新中心與麗寶集團聯手合作「捷運圓山站西側公辦都更案」，今(22日)舉行動土儀式。該地段位於承德路三段與庫倫街一帶、捷運圓山站西側，也是住都中心成立以來第一個公辦都更案，住宅、商場及飯店建案all in one，打造麗寶集團旗下福容大飯店新旗艦店，預計於2025年完工。

麗寶集團董事長吳寶田表示，在「連商成市、連居成園」的概念下，麗寶規劃了兩區分別為地上10層及11層，北側209戶、南側8戶，地下4層的飯店、美食購物廣場、商辦商業空間及住宅大樓，藉此帶動大同區都市再生，並創造更多在地就業機會。為滿足不同族群的住宿需求，規畫兩個區域，一區為福容大飯店圓山旗艦店，共200間客房，地點便捷適合商務住宿，打造戶外泳池及多項親子設施；另一區則為福容青年旅館品牌─美棧，預計規畫40間客房，經濟實惠、交通便利，主打背包客與年輕族群。

福容大飯店為全台最大的連鎖飯店品牌，目前共有15家分店，總客房數已經超過3,000間，並計畫於5年內拓展7家分店，包括台北圓山、南投水里、南投埔里、嘉義、高雄、台東三仙台、澎湖馬公等。

其中，嘉義的休閒度假飯店最快明年完工、後年開幕，地點位於世賢路一段與竹圍路交界，為雲嘉地區第一高SRC鋼骨建築，總共369間客房，5~7樓的兒童遊戲區約900坪，為南部飯店業最大的室內親子休閒遊樂設施空間。

此外，除了台北圓山的新據點預計於2025年完工，位於高雄、南投水里的分店最快明年完工、南投埔里第一期預計2024年完工，嘉義店預計明年完工、後年開幕，而福容大飯店首度插旗離島的澎湖分店，打造100間客房，第一期預計於2024年完工。

「捷運圓山站西側公辦都更案」動土儀式出席貴賓合照。圖／福容大飯店提供
「捷運圓山站西側公辦都更案」動土儀式出席貴賓合照。圖／福容大飯店提供

南投 嘉義 都更

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