快訊

返家檢疫被要求付費清消、裝監視器 指揮中心回應了

日本出現首例本土Omicron確診 大阪一家三口無出國史

環保署修法：明年7月禁用保麗龍飲料杯 自備可優惠5元

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
國人每年使用超過15億個一次性飲料杯。本報資料照片
國人每年使用超過15億個一次性飲料杯。本報資料照片

台灣每年至少使用15億個一次性飲料杯，對環境造成嚴重衝擊，環保署今天預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案，明年七月開始，所有飲料店不得提供保麗龍等發泡塑膠材質的一次用飲料杯，另外自備環保杯至少應優惠5元，受管制對象須有一定比例門市提供免費的飲料杯借用服務，並逐年增加比例。

環保署10年前調查，國內連鎖飲料店、速食店或便利商店每年使用15億個一次性飲料杯，但近年珍珠奶茶等手搖飲更盛行，「人手一杯」喝完即丟，僅十分之一消費者會自備環保杯。

為引導業者提供循環服務、培養民眾養成自備習慣，環保署今天預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，111年7月1日起，飲料店不得提供保麗龍等發泡塑膠材質的一次用飲料杯，地方還可根據轄內業者經營型態及民眾生活習慣，提報實施限制使用「其他塑膠材質」的一次用飲料杯。

另外，連鎖飲料店、速食店、便利商店及超級市場應進一步提供消費者自備與未自備飲料杯5元價差優惠，並得不免費提供一次用飲料杯。

連鎖便利商店及連鎖速食店，自112年1月1日起，至少要有5％門市免費提供消費者借用循環杯，且一次用飲料杯年度減量率至少須達15％，未達目標時，業者須提報減量精進計畫。

聯合國2019年環境大會170國共同承諾，將採取措施以2030年前大幅減少使用一次性塑膠製品；歐盟規畫2021年禁用已有適合替代品的一次用塑膠產品；G20環境會議中達成共識，同意履行「藍色海洋願景」協議，在2050年以前，將海洋塑膠垃圾歸零。

環保署說，國內淨灘調查結果也顯示，廢棄飲料杯仍為十大常見海灘廢棄物，除耗用大量資源外，部分使用後空杯遭隨意丟棄影響環境及海洋，已引起社會各界關注。

環保署 便利商店

延伸閱讀

強酸廢水偷排入溪 桃園4嫌收押

減碳玩真的 拜登訂最嚴格汽車油耗標準

拜登政府出招 訂史上最嚴格汽車燃料效率標準

排強酸廢水汙染南崁溪不法獲利破千萬 檢察官赴現場抓人

相關新聞

健保署「這業務」為台灣省下93億 為何鼓勵大家上傳這些紀錄？ 衛福部這麼說

中央健保署為了減少重複用藥或藥物交互作用造成的健康風險與醫療浪費，在2013年開發出健保雲端藥歷系統，供醫師、藥師查詢病患過去的用藥和檢查檢驗紀錄。

恐出人命 避孕藥成分含量不足 食藥署回收300萬顆

口服避孕藥「“溫士頓”溫不妊T/28膜衣錠」廠商發現藥品於效期內主成分不足。擔心影響避孕效果，衛福部食藥署要求回收四批號...

國道元旦連假恐湧現出遊潮 11條替代道路曝光

元旦連假將屆，高公局表示，元旦三天連假預期將有大量旅遊車潮出現，建議用路人，除了可透過1968App查詢路況外，另也規畫...

雨後限定 阿里山出現超美楓紅地毯

嘉義縣山區近日降雨不斷，阿里山攝影達人黃源明今天上午補捉慈雲寺內，雨水打落滿山楓紅，一望無際的楓葉交織成絕美紅葉地毯，但...

頻繁頭痛、腸胃不適 可能與「人際相處」不佳有關

一名60多歲男性，先前因排尿不適就醫，經過治療康復後，仍然不時感覺疼痛，且位置不定，到處求治都找不出原因，吃藥也未改善，...

強烈大陸冷氣團來襲！ 耶誕節愈晚愈冷 周末全台有雨

受到華南雲系影響，今天北台灣、花蓮、台東、中南部山區等地仍有局部降雨，中南部平地則是多雲到晴為主的天氣。氣象局表示，明後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。