環保署修法：明年7月禁用保麗龍飲料杯 自備可優惠5元

台灣每年至少使用15億個一次性飲料杯，對環境造成嚴重衝擊，環保署今天預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案，明年七月開始，所有飲料店不得提供保麗龍等發泡塑膠材質的一次用飲料杯，另外自備環保杯至少應優惠5元，受管制對象須有一定比例門市提供免費的飲料杯借用服務，並逐年增加比例。

環保署10年前調查，國內連鎖飲料店、速食店或便利商店每年使用15億個一次性飲料杯，但近年珍珠奶茶等手搖飲更盛行，「人手一杯」喝完即丟，僅十分之一消費者會自備環保杯。

為引導業者提供循環服務、培養民眾養成自備習慣，環保署今天預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，111年7月1日起，飲料店不得提供保麗龍等發泡塑膠材質的一次用飲料杯，地方還可根據轄內業者經營型態及民眾生活習慣，提報實施限制使用「其他塑膠材質」的一次用飲料杯。

另外，連鎖飲料店、速食店、便利商店及超級市場應進一步提供消費者自備與未自備飲料杯5元價差優惠，並得不免費提供一次用飲料杯。

連鎖便利商店及連鎖速食店，自112年1月1日起，至少要有5％門市免費提供消費者借用循環杯，且一次用飲料杯年度減量率至少須達15％，未達目標時，業者須提報減量精進計畫。

聯合國2019年環境大會170國共同承諾，將採取措施以2030年前大幅減少使用一次性塑膠製品；歐盟規畫2021年禁用已有適合替代品的一次用塑膠產品；G20環境會議中達成共識，同意履行「藍色海洋願景」協議，在2050年以前，將海洋塑膠垃圾歸零。

環保署說，國內淨灘調查結果也顯示，廢棄飲料杯仍為十大常見海灘廢棄物，除耗用大量資源外，部分使用後空杯遭隨意丟棄影響環境及海洋，已引起社會各界關注。