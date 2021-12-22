原鄉遠距醫療領先全國 南投1周內啟用2視訊門診

山地偏鄉醫療資源缺，就醫也不便，中央規劃推動原鄉遠距醫療視訊門診，南投縣積極爭取開辦，上周率全國之先在信義鄉啟用，不到1周時間，仁愛鄉衛生所今接力開辦，成全縣也是全國第2個啟用遠距醫療專科視訊門診的山地原鄉。

南投縣衛生局指出，信義鄉、仁愛鄉是縣內唯二原鄉，因山區幅員遼闊且部落分散，生活機能也不佳，很難吸引醫事人力前往開業，醫療量能長期嚴重不足；鄉民若有不適則易因下山路途遙遠，就醫不便而延遲就醫，很常小病拖成大病。

為加強醫療可近性，消彌偏鄉醫療量能不足，中央規劃推動山地原鄉「遠距醫療及健康照護服務建置計畫」，縣府為此全力提報計畫爭取，獲衛福部219.5萬元補助，並趕在年底前完成建置信義、仁愛2原鄉遠距醫療專科門診軟硬體設備。

衛生局長陳南松說，經積極媒合，兩地分由信義衛生所和竹山秀傳醫院、仁愛衛生所和埔里基督教醫院合作推動遠距醫療專科門診服務，信義已於17日率先啟動，是全國40家遠距醫療門診的第1家，仁愛遠距醫療服務則於今天揭牌啟用。

埔里基督教醫院院長蘇世強說，透過5G通訊結合醫療影像設備，可由仁愛鄉衛生所醫師與該院專科醫師遠端共同會診，更因所有遠距醫療設備都是可攜式，將能深入部落衛生室提供服務，甚至行動不便的長輩也能不出家門就獲遠距診療。