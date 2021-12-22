元旦來南投跨年迎曙光！遊憩過夜入住時間分散前往

南投縣元旦假期在日月潭、清境各有跨年活動，合歡山每年也有湧進大量人車潮上山迎接曙光，公路總局第二養工處指出，縣內兩大風景區包括魚池日月潭及仁愛鄉清境農場、合歡山，均有跨年及迎曙光活動，建議民眾可於台21線九龍路口左轉，台21甲線往德化社方向環潭遊憩避開車潮，為避免民眾飽受塞車之苦，建議遊憩與過夜入住時間分散前往，並遵循跨年活動並配合防疫措施。

依以往交通統計數據，預估將吸引眾多民眾前往觀光遊憩，日月潭風景區跨年夜將吸引相當的人潮前往，台21線北往南，埔里前往日月潭路段，因日月潭水社路段車流多時易回堵，周邊道路台21線每日上午10時至下午2時容易發生壅塞狀況，當天往返遊客建議可提前於早上10點以前抵達，避開車潮；過夜入住旅宿者可於下午3時以後進入日月潭風景區，以避開塞車時段；。

此外，台14甲線清境、合歡山路段將迎來一波跨年車潮，預估元旦假期12月31日夜間將吸引眾多遊客前往，而連假期間每日7時至下午3時易發生車多壅塞狀況，用路人如當天往來清境風景區遊憩，建議可提前於早上7點以前抵達，避開車潮；另過夜入住旅宿者，可於下午3時以後進入，以避開塞車時段。

因應疫情影響，近期前往高山遊客甚多，尤需注意山上停車空間有限，合歡山道路空間更為侷限，民眾上山前務必先行查詢路況，因該地區海拔直上3000公尺以上，特別提醒旅客加強保暖與評估自身狀況，且切勿隨意違規停車；雪季期間，倘遇降雪及路面結冰狀況，台14甲線翠峰至大禹嶺（18至41公里），將實施預警性封閉道路管制作業。