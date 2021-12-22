快訊

返家檢疫被要求付費清消、裝監視器 指揮中心回應了

日本出現首例本土Omicron確診 大阪一家三口無出國史

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元旦來南投跨年迎曙光！遊憩過夜入住時間分散前往

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
避免民眾元旦假期民眾前來南投山區飽受塞車之苦，公路總局建議遊憩與過夜入住時間分散前往。圖／南投集集分局提供
避免民眾元旦假期民眾前來南投山區飽受塞車之苦，公路總局建議遊憩與過夜入住時間分散前往。圖／南投集集分局提供

南投縣元旦假期在日月潭、清境各有跨年活動，合歡山每年也有湧進大量人車潮上山迎接曙光，公路總局第二養工處指出，縣內兩大風景區包括魚池日月潭及仁愛鄉清境農場、合歡山，均有跨年及迎曙光活動，建議民眾可於台21線九龍路口左轉，台21甲線往德化社方向環潭遊憩避開車潮，為避免民眾飽受塞車之苦，建議遊憩與過夜入住時間分散前往，並遵循跨年活動並配合防疫措施。

依以往交通統計數據，預估將吸引眾多民眾前往觀光遊憩，日月潭風景區跨年夜將吸引相當的人潮前往，台21線北往南，埔里前往日月潭路段，因日月潭水社路段車流多時易回堵，周邊道路台21線每日上午10時至下午2時容易發生壅塞狀況，當天往返遊客建議可提前於早上10點以前抵達，避開車潮；過夜入住旅宿者可於下午3時以後進入日月潭風景區，以避開塞車時段；。

此外，台14甲線清境、合歡山路段將迎來一波跨年車潮，預估元旦假期12月31日夜間將吸引眾多遊客前往，而連假期間每日7時至下午3時易發生車多壅塞狀況，用路人如當天往來清境風景區遊憩，建議可提前於早上7點以前抵達，避開車潮；另過夜入住旅宿者，可於下午3時以後進入，以避開塞車時段。

因應疫情影響，近期前往高山遊客甚多，尤需注意山上停車空間有限，合歡山道路空間更為侷限，民眾上山前務必先行查詢路況，因該地區海拔直上3000公尺以上，特別提醒旅客加強保暖與評估自身狀況，且切勿隨意違規停車；雪季期間，倘遇降雪及路面結冰狀況，台14甲線翠峰至大禹嶺（18至41公里），將實施預警性封閉道路管制作業。

相關疏運措施、即時路況可至本局網站省道即時交通資訊網、幸福公路App或撥打用路人服務專線0800-231-035洽詢。

避免民眾元旦假期民眾前來南投山區飽受塞車之苦，公路總局建議遊憩與過夜入住時間分散前往。圖／南投集集分局提供
避免民眾元旦假期民眾前來南投山區飽受塞車之苦，公路總局建議遊憩與過夜入住時間分散前往。圖／南投集集分局提供
避免民眾元旦假期民眾前來南投山區飽受塞車之苦，公路總局建議遊憩與過夜入住時間分散前往。圖／南投仁愛分局提供
避免民眾元旦假期民眾前來南投山區飽受塞車之苦，公路總局建議遊憩與過夜入住時間分散前往。圖／南投仁愛分局提供
避免民眾元旦假期民眾前來南投山區飽受塞車之苦，公路總局建議遊憩與過夜入住時間分散前往。圖／南投仁愛分局提供
避免民眾元旦假期民眾前來南投山區飽受塞車之苦，公路總局建議遊憩與過夜入住時間分散前往。圖／南投仁愛分局提供

日月潭 車潮 跨年

延伸閱讀

影／國民黨南投市長初選民調公布 縣議員張嘉哲勝出

元旦連假合歡山清境農場車多 公路總局籲早上山

影／南投跨年晚會壓軸 豆花妹一起倒數送神秘小禮物

影／飛車行搶逃去南投不到一天被逮 沒錢交保慘遭羈押

相關新聞

健保署「這業務」為台灣省下93億 為何鼓勵大家上傳這些紀錄？ 衛福部這麼說

中央健保署為了減少重複用藥或藥物交互作用造成的健康風險與醫療浪費，在2013年開發出健保雲端藥歷系統，供醫師、藥師查詢病患過去的用藥和檢查檢驗紀錄。

恐出人命 避孕藥成分含量不足 食藥署回收300萬顆

口服避孕藥「“溫士頓”溫不妊T/28膜衣錠」廠商發現藥品於效期內主成分不足。擔心影響避孕效果，衛福部食藥署要求回收四批號...

國道元旦連假恐湧現出遊潮 11條替代道路曝光

元旦連假將屆，高公局表示，元旦三天連假預期將有大量旅遊車潮出現，建議用路人，除了可透過1968App查詢路況外，另也規畫...

雨後限定 阿里山出現超美楓紅地毯

嘉義縣山區近日降雨不斷，阿里山攝影達人黃源明今天上午補捉慈雲寺內，雨水打落滿山楓紅，一望無際的楓葉交織成絕美紅葉地毯，但...

頻繁頭痛、腸胃不適 可能與「人際相處」不佳有關

一名60多歲男性，先前因排尿不適就醫，經過治療康復後，仍然不時感覺疼痛，且位置不定，到處求治都找不出原因，吃藥也未改善，...

強烈大陸冷氣團來襲！ 耶誕節愈晚愈冷 周末全台有雨

受到華南雲系影響，今天北台灣、花蓮、台東、中南部山區等地仍有局部降雨，中南部平地則是多雲到晴為主的天氣。氣象局表示，明後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。