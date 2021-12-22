國道元旦連假恐湧現出遊潮 11條替代道路曝光

元旦連假將屆，高公局表示，元旦三天連假預期將有大量旅遊車潮出現，建議用路人，除了可透過1968App查詢路況外，另也規畫了4條國道長途及7條地區短途替代道路，提供民眾作為改道參考。

高公局建議，國道長途者，若國道主線壅塞時，建議改走替代道路，避免塞在國道車陣中，包括國5頭城至坪林北向建議改走台9線、國3中港系統至彰化市區南向及國1國3新竹至臺南地區雙向建議改走台61線、國6舊正至台中地區雙向建議改走台63線。

若是地區短程者，高公局表示，除了在國道尖峰時段儘量避免行駛國道，另可多利用省、縣道，包括國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及田寮至國10旗山地區東向等7條。