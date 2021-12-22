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影／傘裡藏雨傘節！苗栗老婦遭毒蛇吻做對2件事救命
台中榮總毒物科主任毛彥喬今天說，苗栗山區一名76歲婦人，近期整理房子時，拿舊雨傘丟棄時，右手食指突遭一條藏在傘內的毒蛇雨傘節猛咬一口，老婦人機警甩開毒蛇緊急送醫，其家人也抓到肇事的雨傘節供醫院確認蛇種準備抗蛇毒血清因應，及時救回一命。他提醒，一旦遭雨傘節咬傷，致死率高，一定要立即就醫，避免延誤治療。
毛彥喬指出，雨傘節是台灣六大毒蛇之一，它不太喜歡咬人，除非遭威脅感到緊迫才會用力噬咬。
雨傘節的蛇毒表現主要比較危險是運動神經障礙，例如呼吸衰竭，台中榮總研究，約有近三成病人在被毒蛇咬傷後1.5小時到6.5小時之間出現呼吸衰竭、全身麻痺等神經學症狀。
毛彥喬說明，被毒蛇咬傷的苗栗老婦人經救護車緊急送到醫院，急診透過其家人抓到肇事的雨傘節確認蛇種，準備抗蛇毒血清因應，由於老婦人被咬時間超過45分鐘，將蛇送到醫院，經過急診醫師辨識蛇種，確認肇事蛇的確是雨傘節，緊急收治加護病房床位留觀8小時，醫師發現患者只有遭咬患部手背出現紅腫，手指有麻痛感，未出現呼吸衰竭與全身麻痺等嚴重神經中毒症狀，持續追蹤治療兩周後，症狀完全緩解。
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