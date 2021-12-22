消費暢旺、禽流感疫病缺貨 雞蛋價格高漲

因為冬季日夜溫差大，禽流感升溫，加上到年底原本養禽戶就會自動減養，以及疫情後消費暢旺，市場缺蛋孔急，雖不至於買不到，但價格已在相對高點。

根據中央畜產會統計，雞蛋每台斤(600公克)批發價32.5元，對照今年6、7月疫情下的23.5元，現在批發蛋價在相對高點。

台北市蛋商公會理事長高傳謨表示，市場缺蛋孔急，接到不少蛋商調蛋求救電話，卻調不到貨，主要是因為最近天氣多變化，加上禽流感疫情升溫，蛋雞容易中獎，加上寡產老母雞生不了蛋，因此供蛋就出了問題。

高傳謨表示，今年下半年，雞農的飼養成本增加，雞農叫苦連天，加上疫情期間，消費淡季，當時一度蛋價掉到每台斤23.5元，當初抓了一些老雞，現在陸續換羽中，雞蛋價格就慢慢漲上來了，又遇到冬天一下熱一下冷，溫差高低起伏不定，因此疫情就出現了，但目前市面上雞蛋供應還算正常，但後市是危險的。

高傳謨說，明年一月開始，通路、賣場、團膳採用的雞蛋，除了必須洗選外，還需要噴印，雞蛋價格雖不至於因此越來越貴，但一定會反映消耗成本，比如因此增加的設備、人力、噴印耗材等，每盒雞蛋，價格會因此略微上揚。

台中養雞協會理事長陳佑徹表示，雞蛋到年底行情會上揚，因為蛋雞養的週期長，大家都會遇到冬天禽類不好養，因此雞農這段時間會減少在養量，原本飼養數量就會減少，加上近期禽流感肆虐，以及近期養雞飼料成本上揚三到四成反映成本，因此雞蛋價格上揚。

陳佑徹表示，明年一月新制，雞蛋要噴字或雷射，也是把所有雞蛋推向洗選的前哨站，購買這些設備，需要攤提成本，蛋價勢必會上升。