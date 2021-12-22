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立陶宛美食現身台北國際食品展 體現兩國友好升級

中央社 / 台北22日電

來自立陶宛25家食品廠商，今年首度參加今天登場的台北國際食品展，帶來啤酒、糕餅、各式甜點零食、巧克力等立陶宛國民美食及傳統舞蹈表演，展現兩國友好關係。

代表立陶宛國旗的黃綠紅三色，首次現身位於南港展覽館的台灣國際食品展，在展場中格外顯眼。小小數坪的空間，陳列來自立陶宛25家廠商的食品，最具代表性的包括百年歷史品牌露特巧克力（Ruta），以及已進入台灣市場、成立於1835年沃福斯．恩格爾曼（Volfas Engelman）酒廠的精釀啤酒。

其他食物還包括果醬、蜂蜜、穀類製品、礦泉水，乳酪製品，以及在台灣少見的樺樹汁以及草本蒸餾酒。

主辦單位外貿協會董事長黃志芳上午在「立陶宛專館開幕儀式」受訪時指出，立陶宛是台灣在歐洲的新盟友，台灣駐立陶宛辦事處已在該國首都維爾紐斯（Vilnius）正式掛牌成立。立陶宛和台灣一樣經歷辛苦追求民主自由的過程，共享相近價值理念。今年首度與立陶宛食品局合作，為兩國的友誼開啟全新里程碑。

在台立陶宛協會會長歐淑娜（AušraAndriuškaitė）在會場介紹傳統食物。她表示，立陶宛近期獲得台灣越來越多關注，代表兩國關係升級，她希望台灣廠商能對立陶宛食物有更多興趣。

歐淑娜指出，台灣人重視美食，更喜歡品質好的食物，這點與立陶宛非常相似，立陶宛也能提供高品質、有機與健康的食物。她鼓勵台灣食物使用立陶宛的食材入菜，讓更多台灣人了解立陶宛豐富美麗的食物文化。

歐淑娜特別向中央社記者介紹立陶宛傳統的國民零嘴「Meduoliai」，小巧山丘型的點心滋味甜美、外層酥脆、內層鬆軟，像是口感較軟的餅乾。其受歡迎程度，就如同台灣的「乖乖」，老少咸宜，也是歐淑娜最念念不忘的家鄉美食。

針對台灣與立陶宛食品貿易，立陶宛農業部近期對中央社表示，立陶宛小麥、大麥等食用穀物已獲准進入台灣，但禽畜肉品、乳製品、蛋及蛋製品仍有准入問題，期待聽到來自台灣的好消息。

立陶宛農業部也指出，若明年疫情趨緩，期待可由現任部長納維卡斯（Kęstutis Navickas）率廠商組團訪問台灣。

立陶宛 台灣人

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