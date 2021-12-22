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天氣變冷易腹痛 醫師籲注意消化性潰瘍

中央社 / 台南22日電

奇美醫學中心統計近3年間因消化性潰瘍或出血至急診的病人，發現冬季人數比夏季多出約25%，研判與藥物使用及過量食用刺激性飲食有關，建議高危險群民眾避免刺激性食物。

奇美醫學中心胃腸肝膽科醫師陳建安今天在院內衛教宣導會中表示，院方統計民國107年至109年間因消化性潰瘍或出血至急診的病人數量，發現冬季（12月至隔年2月）共967人，比夏季（6月至8月）的770人多出約25%，其中以1月人數最多。

陳建安表示，近日收治1名今年1月曾因心肌梗塞住院的64歲男子，因持續使用抗血小板及抗凝血藥物，加上最近天氣變化關節疼痛，又服用非類固醇抗發炎止痛藥，之後出現上腹悶痛，接續有黑便症狀，被送到急診時呈休克狀態，安排住進加護病房並診斷為胃潰瘍出血，經一連串治療才出院。

陳建安指出，天氣變冷時會導致胃蠕動變慢，胃黏液的厚度變薄，加上心血管疾病及腦中風病人在冬季增加，這些病人常需要使用抗血小板或抗凝血藥物，這些藥物與關節炎發作使用的消炎藥都容易提高消化性潰瘍風險。

他說，還有許多民眾喜歡在天氣變冷時食用麻辣鍋、薑母鴨、燒酒雞等刺激性較高且不易消化的食物，可能增加胃的負擔，進而引起消化性潰瘍發作，嚴重時可能導致出血，甚至休克危及生命安全。

陳建安表示，建議民眾在天氣變冷時不要暴飲暴食，避免刺激性食物，服用相關藥物時遵從醫囑，若有吐出咖啡色液體或鮮血、解黑便、臉色蒼白、心跳加速、腹痛加劇等症狀時儘速就醫。

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