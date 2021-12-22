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這位里長超威！因組巡守隊保育瀕危食蛇龜獲獎

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
食蛇龜是台灣唯一的陸棲龜類，面臨人為獵捕、棲地破壞等原因瀕危而列入珍貴稀有保育類動物。圖／石碇永安社區提供
食蛇龜是台灣唯一的陸棲龜類，面臨人為獵捕、棲地破壞等原因瀕危而列入珍貴稀有保育類動物。圖／石碇永安社區提供

保育食蛇龜也能做地方創生。新北市石碇區永安里長蕭敏玲以「組織巡守隊保育食蛇龜」為起點推動地方創生，獲得評選委員肯定入選，是該項選拔推出以來，第一位以推動保育瀕臨絕種爬蟲類為訴求而入選的里長。

台灣動物保護行政監督聯盟（動督盟）舉辦第二屆「友善動物傑出村里長選拔」，台灣動物保護行政監督聯盟表示，動保並非只有政府的事，還要能夠深入鄰里；今年有10縣市27位村里長報名，最後綜合評判後，選出何成忠（花蓮縣）、郭仁澤（新北市）、蕭敏玲（新北市）、林有盛（台中市）、陳正達（宜蘭縣）、吳明崇（花蓮縣）六位村里長獲獎。

蕭敏玲說，榮耀要歸屬於永安里民，石碇區永安里位於翡翠水庫集水區，居民以包種茶、東方美人茶為主要產業。在新北市農業局的支持下，永安里茶產業將逐步轉型友善環境耕作，營造適合食蛇龜與野生動物棲息的茶園環境，讓食蛇龜不僅成為永安里的吉祥物與生態茶產業代表，也希望帶動年輕人返鄉投入發展綠色產業，達到「龜（歸）回田園」的目標。

她表示，永安里雖然是新北市石碇區面積最大的里，境內卻有半數以上面積被劃入台北市翡翠水庫管理局，農委會林務局在此畫設全國唯一的「翡翠水庫食蛇龜野生動物保護區」。食蛇龜是台灣唯一的陸棲龜類，面臨人為獵捕、棲地破壞等原因瀕危而列入珍貴稀有保育類動物。

巡守隊員羅天送表示，以前遇到下雨天，在茶園、菜園或野溪邊經常可見食蛇龜出沒，有時還會跑到馬路上，這幾年可能因人為獵捕與氣候異常等關係，比較少發現，因此他們巡守時發現食蛇龜會立即通報里長。

蕭敏玲說，除了推動巡守保護、轉型生態茶，居民也希望能活化社區裡閒置的永安國小（現為雲海國小永安分班）作為環境教育場域，結合食蛇龜保育、水資源維護與生態茶示範等主題進行地方創生，但苦於修繕經費不足，亟待籌措。

永安社區巡守隊。圖／石碇永安社區提供
永安社區巡守隊。圖／石碇永安社區提供
食蛇龜是台灣唯一的陸棲龜類，面臨人為獵捕、棲地破壞等原因瀕危而列入珍貴稀有保育類動物。圖／石碇永安社區提供
食蛇龜是台灣唯一的陸棲龜類，面臨人為獵捕、棲地破壞等原因瀕危而列入珍貴稀有保育類動物。圖／石碇永安社區提供
新北市石碇區永安里長蕭敏玲。圖／動督盟提供
新北市石碇區永安里長蕭敏玲。圖／動督盟提供

翡翠水庫 巡守

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