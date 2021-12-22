聽新聞
test
0:00 / 0:00
這位里長超威！因組巡守隊保育瀕危食蛇龜獲獎
保育食蛇龜也能做地方創生。新北市石碇區永安里長蕭敏玲以「組織巡守隊保育食蛇龜」為起點推動地方創生，獲得評選委員肯定入選，是該項選拔推出以來，第一位以推動保育瀕臨絕種爬蟲類為訴求而入選的里長。
台灣動物保護行政監督聯盟（動督盟）舉辦第二屆「友善動物傑出村里長選拔」，台灣動物保護行政監督聯盟表示，動保並非只有政府的事，還要能夠深入鄰里；今年有10縣市27位村里長報名，最後綜合評判後，選出何成忠（花蓮縣）、郭仁澤（新北市）、蕭敏玲（新北市）、林有盛（台中市）、陳正達（宜蘭縣）、吳明崇（花蓮縣）六位村里長獲獎。
蕭敏玲說，榮耀要歸屬於永安里民，石碇區永安里位於翡翠水庫集水區，居民以包種茶、東方美人茶為主要產業。在新北市農業局的支持下，永安里茶產業將逐步轉型友善環境耕作，營造適合食蛇龜與野生動物棲息的茶園環境，讓食蛇龜不僅成為永安里的吉祥物與生態茶產業代表，也希望帶動年輕人返鄉投入發展綠色產業，達到「龜（歸）回田園」的目標。
她表示，永安里雖然是新北市石碇區面積最大的里，境內卻有半數以上面積被劃入台北市翡翠水庫管理局，農委會林務局在此畫設全國唯一的「翡翠水庫食蛇龜野生動物保護區」。食蛇龜是台灣唯一的陸棲龜類，面臨人為獵捕、棲地破壞等原因瀕危而列入珍貴稀有保育類動物。
巡守隊員羅天送表示，以前遇到下雨天，在茶園、菜園或野溪邊經常可見食蛇龜出沒，有時還會跑到馬路上，這幾年可能因人為獵捕與氣候異常等關係，比較少發現，因此他們巡守時發現食蛇龜會立即通報里長。
蕭敏玲說，除了推動巡守保護、轉型生態茶，居民也希望能活化社區裡閒置的永安國小（現為雲海國小永安分班）作為環境教育場域，結合食蛇龜保育、水資源維護與生態茶示範等主題進行地方創生，但苦於修繕經費不足，亟待籌措。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言