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極端氣候影響雲彰文蛤養殖 高科大用益生菌改善

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高科大團隊輔導業者透過益生菌與水底質改良劑的應用，提升國內文蛤產能。圖／高科大提供
高科大團隊輔導業者透過益生菌與水底質改良劑的應用，提升國內文蛤產能。圖／高科大提供

高雄科技大學養殖系等跨領域團隊今年受農委會漁業署委託，執行「台灣地區文蛤產業技術升級與競爭力提升計畫」，運用高科大研發的益生菌，改善雲彰地區文蛤養殖成效，高科大表示，目前文蛤養殖示範戶已超過160戶，未來將持續推動友善養殖管理技術與智能化養殖管理應用。

高科大表示，今年的連續高溫、強降雨等極端氣候，對國內文蛤養殖造成重大影響，包括養殖育成率低下、通路受阻等衝擊，高科大養殖系受漁業署委託，結合議題研究及產業輔導兩大主力，從推廣友善養殖管理技術，提升文蛤養殖育成率，並實際投入雲彰地區文蛤繁養殖技術輔導。

高科大表示，團隊應用搭配合宜的益生菌應用及水底質改良劑，突破漁民面臨的繁養殖瓶頸，並採全年無休不間斷的服務模式，提供益生菌種原、各項技術應用諮詢等方式，穩定改善養殖收益，目前已於高雄本部、雲林四湖、彰化芳苑陸續建立共3個效能益生菌應用技術示範場域，示範戶超過160戶。

高科大養殖系主任鄭安倉表示，研究團隊研擬出因應對策並投入技術輔導，輔導場域的成效回饋，證實相關研發技術的確能有效降低文蛤死亡率，並提升養殖效益，研發成果並非根基於單一科系的研發能量，能實際藉由場域輔導來驗證研發成果，對學術及產業都是好消息。

鄭安倉說，高科大團隊將持續深化推廣無用藥、高品質、高價值的優質文蛤產品，展開台灣水產養殖產業的永續之路。漁業署未來將持續推動友善養殖管理技術與智能化養殖管理，並規畫成立公費「漁業(或養殖)推廣專班」，持續培育產業專業人才，注重現代化、科學化、精緻化養殖管理技術，提前因應人口高齡化所帶來的產業衝擊。

高雄科技大學養殖系等跨領域團隊今年受農委會漁業署委託，執行「台灣地區文蛤產業技術升級與競爭力提升計畫」，獲得業者及漁民肯定。圖／高科大提供
高雄科技大學養殖系等跨領域團隊今年受農委會漁業署委託，執行「台灣地區文蛤產業技術升級與競爭力提升計畫」，獲得業者及漁民肯定。圖／高科大提供
高雄科技大學養殖系等跨領域團隊今年受農委會漁業署委託，執行「台灣地區文蛤產業技術升級與競爭力提升計畫」，獲得業者及漁民肯定。圖／高科大提供
高雄科技大學養殖系等跨領域團隊今年受農委會漁業署委託，執行「台灣地區文蛤產業技術升級與競爭力提升計畫」，獲得業者及漁民肯定。圖／高科大提供
高科大團隊輔導業者透過益生菌與水底質改良劑的應用，提升國內文蛤產能。圖／高科大提供
高科大團隊輔導業者透過益生菌與水底質改良劑的應用，提升國內文蛤產能。圖／高科大提供

漁業署 科系 彰化

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