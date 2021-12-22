聽新聞
test
0:00 / 0:00
雨後限定 阿里山出現超美楓紅地毯
嘉義縣山區近日降雨不斷，阿里山攝影達人黃源明今天上午補捉慈雲寺內，雨水打落滿山楓紅，一望無際的楓葉交織成絕美紅葉地毯，但黃源明也提醒阿里山楓期已進入尾聲，目前只剩少許還風雨飄搖的紅葉。
近日颱風「雷伊」為台灣帶來豐沛水氣，阿里山也降下入冬以來最大的降雨量75.5毫米，黃源明說、經過整日風雨無情的洗禮，很清楚哪個景點的紅葉地毯，很快就會消失。
昨日清晨天色微亮，黃源明趕到慈雲寺一探究竟，果然負責的清潔人員已經很有效率地開始清理落葉。
黃源明說，幾年前因為趕不上他們的腳步，錯過了慈雲寺的青楓紅毯，這次終於捷足先登、搶先一步，把握短暫的幾分鐘，在落葉即將消失前，捕捉絕美楓葉地毯。
黃源明說，阿里山楓紅就尾聲，目前僅剩少許風雨飄搖的紅葉，目前地上的楓紅比樹上的漂亮，遊客上山務必把握限量美景。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言