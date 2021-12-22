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雨後限定 阿里山出現超美楓紅地毯

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
阿里山對高岳車站的紅葉地毯。圖／黃源明提供
阿里山對高岳車站的紅葉地毯。圖／黃源明提供

嘉義縣山區近日降雨不斷，阿里山攝影達人黃源明今天上午補捉慈雲寺內，雨水打落滿山楓紅，一望無際的楓葉交織成絕美紅葉地毯，但黃源明也提醒阿里山楓期已進入尾聲，目前只剩少許還風雨飄搖的紅葉。

近日颱風「雷伊」為台灣帶來豐沛水氣，阿里山也降下入冬以來最大的降雨量75.5毫米，黃源明說、經過整日風雨無情的洗禮，很清楚哪個景點的紅葉地毯，很快就會消失。

昨日清晨天色微亮，黃源明趕到慈雲寺一探究竟，果然負責的清潔人員已經很有效率地開始清理落葉。

黃源明說，幾年前因為趕不上他們的腳步，錯過了慈雲寺的青楓紅毯，這次終於捷足先登、搶先一步，把握短暫的幾分鐘，在落葉即將消失前，捕捉絕美楓葉地毯。

黃源明說，阿里山楓紅就尾聲，目前僅剩少許風雨飄搖的紅葉，目前地上的楓紅比樹上的漂亮，遊客上山務必把握限量美景。

阿里山對高岳車站的紅葉地毯。圖／黃源明提供
阿里山對高岳車站的紅葉地毯。圖／黃源明提供
阿里山慈雲寺的青楓紅毯，搭配廟內古色古香的特色建築，襯托詩情畫意的楓紅地毯。圖／黃源明提供
阿里山慈雲寺的青楓紅毯，搭配廟內古色古香的特色建築，襯托詩情畫意的楓紅地毯。圖／黃源明提供

阿里山 雷伊

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