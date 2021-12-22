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提升公糧品質 農糧署輔導稻穀烘乾儲存設備升級
台灣一年花150億元在各式糧政業務、公糧收購；因應農業缺工、稻作收穫後烘乾不及、倉儲設備現代化及加工作業自動化需求，農委會農糧署輔導各地農會設置乾燥、冷藏及其他自動化設施，自濕穀乾燥、入倉、儲存及出倉皆以機械化處理，以提升公糧各項作業效能，提高營運管理效率，確保公糧品質。
農糧署表示，稻米自收割、烘乾、搬運、堆儲、加工等過程，本就為十分耗費體力之工作，70年代起我國經濟結構大幅轉變，造成農村勞動力不足，進而影響農會及公糧倉庫作業效率；加上自100年2期作起啟動濕穀收購，許多農會面臨收購及烘乾不及問題。
農糧署表示，為解決農村勞動力不足問題，該署已持續輔導農會改善各項倉儲加工自動化設備，近年更鼓勵農會增設或改善穀物乾燥機及周邊設備，擴大營運規模，自烘乾階段起即提升處理量能，後續同步提高加工速率及作業效能，以省工、提升品質為目標，確保公糧稻穀自收穫到成品自動化作業不落地。
農糧署說，近年檢討調整設備項目補助以協助農會解決問題，除先後補助礱穀設備、乾燥設備及低溫冷藏筒，提升稻米採後處理量能，近期更為配合政府推動節能減碳政策，新增稻殼燃燒爐、電動堆高機等補助項目，農會以加工後稻殼副產品，作為烘乾稻穀天然燃料，可減少柴油用量。
根據農糧署統計，截至109年為止，共補助71家農會設置乾燥設備9800公噸、46家農會設置低溫筒倉9萬600公噸，另補助堆高機、斗昇機、鏈運機、輸送機、電子式磅秤、稻穀自動取樣器等計894台(組)，倘以其年限10年計算，已節省人力2.9萬人次以上，有效減少農會人力需求及成本支出，加速倉儲作業效能。
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