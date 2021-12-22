對兒子說「我愛你」 門諾醫護助插管阿嬤開口說話
花蓮一名68歲阿嬤患有神經肌肉病變而插管治療，除了吞嚥困難外，喉嚨也發不出聲音講話，感到非常無助。門諾醫院醫護討論後，利用抽痰裝置接上氣流以震動聲帶，讓阿嬤終於能開口說話，看著阿嬤緩緩地對兒子說「我愛你」，令在場的醫護動容，直呼「這一幕就是最好的回饋與肯定」。
門諾醫院指出，阿嬤在9月因呼吸喘、下肢水腫等症狀就醫，經檢查後確診為神經肌肉病變，有呼吸衰竭的情形，經氣切插管後，轉到呼吸治療中心住院。不過因插管阿嬤無法正常講話，看著她渴望說話的表情，語言治療師嘗試用傳統發聲閥，讓阿嬤練習說話，但氣切管氣囊上有較多分泌物，容易因為氣囊的抽空，讓分泌物掉入氣道引發咳嗽，無法順利發聲。
不忍看著阿嬤無奈又無助的表情，經語言治療師與呼吸治療師討論，並參閱國外的案例，呼吸治療師利用可抽痰式氣切上的抽痰裝置，外接氧氣氣流，再藉此氣流往上震動聲帶，達到練習發聲的目的，過程中阿嬤不僅可以開口說話，呼吸器的使用也不受影響。
隨著語言治療師的引導，阿嬤看著身旁的兒子一個一個字慢慢說出「我愛你」，這一刻阿嬤眼角流下了淚水，陪在身旁的兒子則是牽起媽媽的手說「我們都愛你，全家人都等你回家」。
語言治療師許原豪表示，看到阿嬤終於可以開口說話，對治療照護團隊是無比的鼓舞，尤其呼吸治療師黃梅芬善用巧思加以改裝，讓抽痰管和氧氣管成為實現阿嬤說話願望的利器。阿嬤的兒子非常感謝團隊的用心，讓愛說話的媽媽終於不再因為無法說話生悶氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言