對兒子說「我愛你」 門諾醫護助插管阿嬤開口說話

花蓮一名68歲阿嬤患有神經肌肉病變而插管治療，除了吞嚥困難外，喉嚨也發不出聲音講話，感到非常無助。門諾醫院醫護討論後，利用抽痰裝置接上氣流以震動聲帶，讓阿嬤終於能開口說話，看著阿嬤緩緩地對兒子說「我愛你」，令在場的醫護動容，直呼「這一幕就是最好的回饋與肯定」。

門諾醫院指出，阿嬤在9月因呼吸喘、下肢水腫等症狀就醫，經檢查後確診為神經肌肉病變，有呼吸衰竭的情形，經氣切插管後，轉到呼吸治療中心住院。不過因插管阿嬤無法正常講話，看著她渴望說話的表情，語言治療師嘗試用傳統發聲閥，讓阿嬤練習說話，但氣切管氣囊上有較多分泌物，容易因為氣囊的抽空，讓分泌物掉入氣道引發咳嗽，無法順利發聲。

不忍看著阿嬤無奈又無助的表情，經語言治療師與呼吸治療師討論，並參閱國外的案例，呼吸治療師利用可抽痰式氣切上的抽痰裝置，外接氧氣氣流，再藉此氣流往上震動聲帶，達到練習發聲的目的，過程中阿嬤不僅可以開口說話，呼吸器的使用也不受影響。

隨著語言治療師的引導，阿嬤看著身旁的兒子一個一個字慢慢說出「我愛你」，這一刻阿嬤眼角流下了淚水，陪在身旁的兒子則是牽起媽媽的手說「我們都愛你，全家人都等你回家」。