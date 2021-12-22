恐出人命 避孕藥成分含量不足 食藥署回收300萬顆

口服避孕藥「“溫士頓”溫不妊T/28膜衣錠」廠商發現藥品於效期內主成分不足。擔心影響避孕效果，衛福部食藥署要求回收四批號、共300萬顆，回收作業應於明年1月14日前完成，否則將依藥事法開罰新台幣20至500萬元。

「“溫士頓”溫不妊T/28膜衣錠」主成分為NORGESTREL L-, ESTRADIOL ETHINYL，主要用於事前避孕，許可證持有者為溫士頓醫藥股份有限公司。

食藥署藥品組科長洪國登表示，該藥品效期為四年，且主成分含量應在90％至110%。但廠商於第二年進行安定性試驗檢查，發現藥品主成分不到90％。共回收出問題的藥品四批（批號：ST-18A01、ST-18B01、ST-19A01、ST-19B01），共300萬顆。

由於這款藥品為事前避孕用藥，屬於處方藥，民眾不能自行在藥局購買。但因為非健保給付用藥，無法得知年使用量及市占率。但相關避孕藥品市面上種類很多，不至於有缺藥疑慮。