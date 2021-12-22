宜蘭嘉義明年起可用eTag代扣停車費 還有機會抽iPhone

歲末年終，不少民眾總是有很多快要到期的紅利點數，不知道該如何是好。PTT則有鄉民推出「秘招」，將點數兌換成eTag儲值金，強調因為「點數會過期、eTag不會過期」。遠通電收表示，只要下載並註冊uTagGO APP，就能將包括HAPPY GO、OPEN POINT和全家點數兌換成eTag儲值金，加上消費和停車也都能累點，已吸引超過20萬車主，兌換超過2700萬元國道通行費，平均每人兌換135元。

點數經濟是客戶忠誠計畫（Customer Loyalty Program）的一環，根據市場研調機構Mordor Intelligence報告，去年全球忠誠度管理市場規模為40億2350萬美元，預計到2026年將達到138億20萬美元，年複合成長率達22.7%。各家業者為了抓住顧客的心，在點數兌換的流程與商品上，也不得不絞盡腦汁推陳出新。

遠通電收表示，去年推出uTagGO APP後，提供會員將點數兌換成國道通行費的服務，不僅幫車主省荷包，同時也提高服務黏著度。推出初期先與HAPPY GO合作兌點，再擴大與7-11與全家便利商店合作，不到兩年已有超過20萬位車主、累計兌換1143萬點、共計2715萬元eTag儲值金，平均每位車主兌換135元。

遠通電收表示，明年元旦起，宜蘭縣和嘉義市將導入eTag代扣路邊停車費，全台服務縣市涵蓋六都加七縣市，路外合作停車場超過1000場；特定臨停場次更導入uTagGO易付，用路人只要掃碼就能上車線上繳費，同時提供月租停車自動扣款服務。

遠通電收表示，為鼓勵用路人響應電子收費政策，明年元旦起至6月30日止，只要完成eTag啟用、申請銀行自動儲值、eTag智慧停車或電子帳單其中一項服務，即可參加抽獎，每月將抽出5位幸運車主贈送iPhone13一支。