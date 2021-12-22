最有意義的新年禮物！「畢嘉士禮盒」集結愛的力量，創造善的循環

一個28歲的少年郎帶著新婚妻子從挪威來到台灣，他關懷痲瘋病人，曾用口為病人吸濃痰；把在地上爬、患有小兒麻痺的孩童抱回屏東療養院，並遊說美國藥廠提供疫苗，讓台灣有了第一次大規模接種小兒麻痺疫苗。接著從國外引進醫療設備和團隊，幫助1萬餘名小兒麻痺患者揮別爬行命運……，他是在台行醫30年、為台灣無私奉獻的畢嘉士醫師，也是病友口中溫暖人心的「畢爸爸」。

畢嘉士醫師在台行醫30年，是病友口中溫暖人心的「畢爸爸」。 圖/畢嘉士基金會提供

畢爸爸已於108年過世，但他的精神仍透過「畢嘉士社會福利基金會」持續把這份愛送往世界各地。除了服務台灣的長者及身心障礙者，基金會也秉持「愛無國界」的理念，自2013年開始關懷非洲馬拉威的孩童健康及教育，並且以公益商品的方式幫助當地小農免受盤商剝削，期望能竭盡所能的照顧到每一個生命，讓畢爸爸的愛從台灣屏東延續到世界的每一個角落。

基金會以公益商品的方式幫助當地小農免受盤商剝削。 圖/畢嘉士基金會提供

每逢年節檔期，「畢嘉士社會福利基金會」都會連結一群擁有相同理念的團體，推出別具意義的「畢嘉士禮盒」，串起人與土地的情誼，幫助台灣民眾用心了解我們腳下的土地，把人們眼中的偏鄉化為豐味沃土，讓下一代的夢想在這裡發芽茁壯，延續畢醫師的精神，創造一個跨國界、充滿愛與盼望的世界。今年的年節禮盒，基金會精選馬拉威百年茶莊手工茶葉、「台東的書屋」手工百香果醬、台東紅藜穀物棒，讓收禮者吃得到美味和健康，送禮者則可以透過消費，為當地帶來更多改變。

畢嘉士基金會【微光橙曦】春節公益禮盒組。 圖/畢嘉士基金會提供

馬拉威向來以品質優良的精品咖啡聞名於世， 而馬拉威的夏爾高地，是現存非洲最古老的優質茶葉產區，手工正統茶依循摘採、靜置、揉捻塑型，再經木頭焙火烘焙繁複步驟，產量稀少而珍貴。

馬拉威茶葉純天然、無農藥，符合歐盟MRL標準、UTZ 及雨林聯盟等認證。「致力改善茶農生活品質」是馬拉威茶園傳承三代的社會使命。園內設有員工房舍、水井，保障每位農工得到合理薪資，達到社區共好。更提供免費的診所守護員工健康。

柑橘丁香紅茶，擁有明亮的柑橘與獨特濃郁的丁香，是冬天最受大家喜愛的一款香料紅茶。熱熱喝，光聞茶香就令人療癒不已。

基金會獨家引進非洲最古老的百年茶園、限量生產的柑橘丁香紅茶，風味令人驚豔。 圖/畢嘉士基金會提供

手工百香果醬則由長期支持弱勢族群的「台東的書屋」所出品，藉由學習友善大地的自然農法、挖果、熬煮果醬的過程中找到生活的重心，透過服務行動看見自己的價值，每一口真材實料、細工慢熬製作而成的果醬，不僅吃得到台灣在地水果的鮮甜，還能啟動生命的翻轉。

畢嘉士禮盒手工百香果醬由「台東的書屋」所出品，幫助弱勢族群藉由服務行動看見自己的價值。 圖/畢嘉士基金會提供

至於禮盒中的茶點，特別挑選高蛋白質、高膳食纖維，高鈣，健康無負擔的紅藜穀物棒來搭配，生產於台灣的紅藜堪稱「穀物界的紅寶石」，台東近年興起的紅藜產業更讓原住民找到一條「回家的路」，為改善族人生計帶來希望。

畢嘉士禮盒封面採用幾何圖形設計，像一本本展開的書，呈現書本的意象。禮盒銷售盈餘將全數用於資助非洲馬拉威弱勢族群，在世界各地激盪出更多善的循環，一如當年畢爸爸在台灣偏鄉所撒下的愛的種子。

期盼藉由畢嘉士禮盒，將這片土地孕育出的美味，以及台灣人共同創造的感人故事，與更多朋友分享>> https://bjorgaas.org.tw/fair.php

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