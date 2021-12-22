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台鐵潮州新廠試營運 未來將負責新車維修
台鐵高雄機廠上月底完成全體人員機具的搬遷作業，目前已在潮州新廠展開試修，各項設備也陸續運轉，其中新購的025式地下頂升裝置，歷經先頂重塊再頂PP客車等程序，已在10日正式完成1組10輛車EMU900電聯車的頂升測試；台鐵局長杜微日前也到潮州新廠巡視。
台鐵表示，潮州新廠一期工程建置有停留線6股道，A2維修工廠整備線2股道，修車線3股道，修車線第3股道配置有10車之地下頂升裝置，第1股道預設12車地下頂升裝置之預留坑。
此外，A1棟為綜合工場。A3棟為除塵噴漆工場。A10為行政大樓。全廠購置79項新設備，搬遷45項原有設備，維修能量提升，未來亦將負擔EMU900及EMU3000等新車的三、四級檢修。
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