雙金樂團滅火器2022年第一唱獻給高雄 粉絲嗨翻
2022高雄跨年晚會玩雙舞台巧思，蓬萊舞台、高流相輝映，高雄市政府今天再公布蓬萊舞台卡司，新科台語金曲歌王許富凱跨年夜留在家鄉高雄，同樣出身高雄的雙金樂團滅火器，預計在跨年倒數後登場。金曲最佳客語歌手楊淑喻將以溫暖嗓音，陪伴歌迷迎接嶄新的2022年。
最近攻蛋成功的許富凱，出身高雄旗山，曾七度問鼎台語歌王，前六次都鎩羽而歸，今年是他出道第十年，如願以「拾歌」個人專輯，奪下最佳台語男歌手獎。奪金後，許富凱首唱就留給最支持他的港都，想感受許富凱的舞台魅力與演唱實力，別錯過高雄跨年蓬萊舞台的精采表演。
金曲、金音等雙金得主滅火器樂團成軍超過20年，持續以音樂影像力回饋家鄉高雄。今年因高雄鐵路地下化完成最後一哩路，滅火器樂團創作「高雄驛起飛」獻給高雄，團員一起到高雄車站前演奏，讓粉絲直呼感動。懷抱熱血精神及眾多歌迷期待，今年跨年夜滅火器將站上高雄蓬萊舞台，將2022新年第一唱獻給港都。
第30屆金曲獎最佳客語歌手楊淑喻（又名吉那），是客語創作樂團「吉那罐子」的主唱，演唱功力深厚，以溫暖歌聲駕馭爵士、藍調和搖滾曲風，展現客家歌曲多變的驚喜面貌，這次她將帶著創作歌曲，首度登上高雄跨年蓬萊舞台開唱，令人加倍期待。
高雄跨年晚會是「2022台灣燈會在高雄」的會前會，高雄飽滿新創的藝術氣息，也隨著燈會到來持續發酵，12月31日晚間7點跨年晚會，高雄蓬萊、高流跨年雙舞台，精采可期。
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