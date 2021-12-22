2022年這一天消失！專家：還會連續消失5年

聯合新聞網 / 綜合報導
2022年的「年三十」直接消失了。擷自《人民日報》粉專
2022年的「年三十」直接消失了。擷自《人民日報》粉專

2022年即將來到，新的年曆、月曆也陸續上市供民眾購買。仔細看2022年的月曆，農曆當中有一天被直接跳過消失不見，但這可不是印製錯誤，而是這一天依照「朔望月」的月之圓缺變化，而恰好「被消失」。

《人民日報》臉書粉專20日以「你發現了嗎？2022年沒有大年三十」為題，點出即將迎來的2022年沒有「年三十」這天。根據天文家的解釋，會造成這樣的變化主要與朔望月有關，由於月亮的圓缺變化一周為一個朔望月，一個週期平均有29.5天；而2022年的臘月正逢小月，便沒有「年三十」這天。以此推估2022年的除夕，便是29日，由於除夕意指歲末的最後一天的夜晚，只要是正月初一的前一晚都是除夕。

天文專家更說，不只2022年會少了「年三十」，未來在2025至2029年連續5年期間，除夕當日皆會是年二十九，「年三十」這天在2022年之後，還會消失5年。

月曆 除夕夜

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