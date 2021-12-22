聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林農業數位化 即時農訊上網搜得到
農業大縣雲林縣仍有數位落差情形，雲林縣政府農業處表示，以往縣內各類農作物種植狀況、市場價格等，資訊同步較不即時，經縣府與逢甲大學共同研究1年並設計出「雲林數位農業行動平台」揭露即時農產資訊，希望提高各相關單位掌握各類農作物的精確度，逐步邁入農業科技。
農業處表示，該平台強調「視覺化、直覺化、即時化」，整合全縣農業資訊，以淺顯易動介面呈現，方便使用者操作；農友或一般民眾可在網站上查詢作物種植面積產量、市場價格及交易資訊等，掌握即時市場概況。
農業處長吳芳銘指出，最大特點是透過地理資訊系統（GIS），可提供農業氣象預警模組，以利農民或各鄉鎮市公所、農會等單位，透過預警訊息，即時接受系統推播，輔助農產業資源實施因應對策。
另此系統也建構農情調查圖資，智慧化分析統計與管理，結合響應式行動化介面，提供業務單位即時查詢，可望提高行政效率、輔助農產業資源決策及訂定管理辦法，使農業資訊普及化。https://agri-plus.yunlin.gov.tw/#/
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言