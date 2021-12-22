雲林農業數位化 即時農訊上網搜得到

農業大縣雲林縣仍有數位落差情形，雲林縣政府農業處表示，以往縣內各類農作物種植狀況、市場價格等，資訊同步較不即時，經縣府與逢甲大學共同研究1年並設計出「雲林數位農業行動平台」揭露即時農產資訊，希望提高各相關單位掌握各類農作物的精確度，逐步邁入農業科技。

農業處表示，該平台強調「視覺化、直覺化、即時化」，整合全縣農業資訊，以淺顯易動介面呈現，方便使用者操作；農友或一般民眾可在網站上查詢作物種植面積產量、市場價格及交易資訊等，掌握即時市場概況。

農業處長吳芳銘指出，最大特點是透過地理資訊系統（GIS），可提供農業氣象預警模組，以利農民或各鄉鎮市公所、農會等單位，透過預警訊息，即時接受系統推播，輔助農產業資源實施因應對策。