聽新聞
test
0:00 / 0:00

新鮮屋紙盒是什麼？真的新鮮嗎？網友熱議TOP5紙盒飲料話題

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source：網路溫度計

文／閻芝霖

市面上超商飲料有好幾種包裝，像是寶特瓶、紙盒、鋁箔包等，其中樣子看似房屋形狀的紙盒包裝又稱為「新鮮屋」，這類包裝的紙盒飲料通常是所有超商飲料中保存期限最短的，大約只有15天，所以也常受到網友熱議！到底網友最好奇又感興趣的TOP5話題有哪些？就讓我們透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，打開你對新鮮屋紙盒的認識！

▲「新鮮屋為什麼叫新鮮屋」一年引起超過500筆討論，你知道這是什麼嗎？

image source：網路溫度計

＃新鮮屋為什麼叫新鮮屋？最能保鮮的神奇包裝！

常看到有人將新鮮屋紙盒飲料的照片PO上網，好奇「這個包裝有沒有自己的名字？」、「這個為什麼叫新鮮屋？」、「和利樂包一樣嗎？」。其實新鮮屋紙盒屬於利樂包裝的其中一種，是以單純的紙類原料製成，以達到阻絕氧氣、日照影響，並擁有足夠的抗氧化能力保留飲品風味，現今市面上許多鮮奶、豆漿、茶飲料都採用新鮮屋紙盒，就是為了能達到更好的保鮮效果。

在國外因冷藏運輸成本較高，少見新鮮屋飲料，也成為外國人來台嚐鮮首選！琳瑯滿目的新鮮茶，又以純喫茶最暢銷，除了基本款紅茶、綠茶、烏龍青茶，還有酸甜的檸檬紅茶、檸檬綠茶、鮮柚綠茶可選，總是讓消費者陷入選擇障礙。

image source：網路溫度計

＃新鮮屋紙盒飲料賞味期限大約只有15天？

「賞味期限大約只有15天！」不同於市面上的其他包裝，為什麼新鮮屋紙盒得一直保持在冷藏低溫，而且保存期限還比其他包裝飲料短將近一年？原因是新鮮屋包裝的飲料採取相對低溫殺菌的方式，雖然保存期限縮短，但也最能保留新鮮原味。這也是為什麼包裝上都會提醒「開封後盡快食用以確保品質」。

image source：網路溫度計 

＃新鮮屋紙盒飲料為何不做成寶特瓶裝？原來「口感」是關鍵 

許多飲料的包裝都使用寶特瓶，但像「純喫茶」只推出新鮮屋紙盒包裝，讓人好奇「為什麼不做寶特瓶？」引起熱議，許多網友回答「冷藏茶用紙盒啊，為了保鮮」、「紙盒喝起來感覺比較新鮮」、「是因為15天新鮮賞味期限吧」，也說明了茶飲料使用新鮮屋包材的背後原因，就是為了讓茶飲口感更好。另外，絕大多數的寶特瓶飲料是使用高溫度、長時間的方式來滅菌，較容易熱破壞原本的營養物質或口感風味。

image source：網路溫度計

＃都是紙類容器！鋁箔包、新鮮屋傻傻分不清？

乍看之下都是鋁箔包、新鮮屋紙類包裝，其實兩者有很大的區別！不同於鋁箔包飲料可以長時間保存於室溫（高溫滅菌），新鮮屋紙盒的飲料在保存、運送與到門市都嚴格控制在0～7℃的條件下，穩定風味與品質。  

image source：網路溫度計

＃新鮮屋紙盒左右兩邊的開口有差嗎？這樣更可以輕鬆撕開！

許多網友在PTT、Dcard上求救「新鮮屋到底怎麼開」、「開啟包裝的方向有沒有差別」釣出專業鄉民解釋，包裝上的開口指示從右邊拉開，也是因為「一邊的開口有上光沒黏這麼緊，放嘴邊觸感也比較好」。

image source：網路溫度計

看完有關新鮮屋紙盒低溫殺菌、全程0～7℃冷藏配送的流程，不難感受到其中為了保留每一口新鮮原味的用心，難怪一直這麼熱銷！

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年12月13日至2021年12月12日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『新鮮屋』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

DailyView曰：

看了這篇後會更愛喝新鮮屋的舉手～

延伸閱讀

木瓜牛乳John吃最專業！7種隱藏版人氣吃法　爽嗑現打般的好喝經典

超商即夜市！10大超商夜市系美食　讓你吃飯不出巷子口

就是愛茶葉清甜的香氣！超商人氣「10大罐裝無糖綠茶」回甘又解膩

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧

提供題目►https://pse.is/JW2G2

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！



超商

延伸閱讀

帝王食補、霸味、阿蘭姐我都愛！大台北十大薑母鴨店家火速吃起來

網友最關注這三個月漲價的14家店！「連鎖餐飲漲幅」一次看

用便當錢就可當存股族！十大網友公認必備證券商 手續費1元起

海漂垃圾清不完 桃市升級「無人智慧船」

相關新聞

5縣市大雨特報！ 周六冷氣團低溫下探8度 恐達寒流等級

南方雲系北移影響，氣象局表示，今天(22日)台中市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸及新竹、苗栗山區有局部大雨發...

紅樹林擴張威脅水鳥 全台首例…關渡保留區退場

台北市關渡自然保留區內紅樹林長年擴張、陸域變大，當地水鳥種類已至少消失三成，還有洪患隱憂，但因保留區禁止人為干預，無法處...

2022年這一天消失！專家：還會連續消失5年

2022年即將來到，新的年曆、月曆也陸續上市供民眾購買。仔細看2022年的月曆，農曆當中有一天被直接跳過消失不見，但這可不是印製錯誤，而是這一天依照「朔望月」的月之圓缺變化，而恰好「被消失」。

疏林護鳥／紅樹林疏伐多少 生態團體有異見

為保護水鳥棲地，關渡自然保留區確定退場，生態團體樂見其成，但對後續應疏伐多少紅樹林有異見。

疏林護鳥／北市府：預計伐除10公頃紅樹林

農委會林務局通過台北市政府提案廢除關渡自然保留區，未來區內將可適當疏伐紅樹林，但生態團體對於應砍除多少紅樹林看法不同。北...

釔90體內放射療法可促肝腫瘤「降期」 提高存活率

肝癌每年奪走4千到6千人性命，但有些患者的肝腫瘤因為多顆或大顆，不適合手術及電燒，有的接受傳統栓塞效果不彰，或已屆晚期合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。