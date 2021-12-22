釔90體內放射療法可促肝腫瘤「降期」 提高存活率

肝癌每年奪走4千到6千人性命，但有些患者的肝腫瘤因為多顆或大顆，不適合手術及電燒，有的接受傳統栓塞效果不彰，或已屆晚期合併靜脈栓塞，或腫瘤已經轉移， 使用標靶藥物也不盡理想，束手無策。高雄長庚醫院放射科團隊為此引進「體內放射療法」，將釔90微球體注入肝臟，能有效將癌症期別「降期」，事後再切除腫瘤或換肝，大幅提高患者存活率。

高雄長庚醫院放射診斷部及肝臟移植中心教授鄭汝汾表示，釔90細如髮絲，是一種帶有放射線物質的玻璃微球體，從鼠蹊部股動脈注入肝臟後，會滯留在供應肝腫瘤養分的血管裡，針對肝腫瘤進行約2周的放射性照射，藉β射線近距離高輻射殺死腫瘤細胞，達到「降期」的效果，狀況若好，甚至能完全殺死癌細胞。

高雄長庚收治一名66歲女性末期肝癌患者、左肝腫瘤緊貼肝中靜脈，已長到8公分，無法手術，經注入釔90微球體到肝臟進行體內放射療法，有效殺死癌細胞後再切除肝腫瘤患部，術後情況良好，觀察一年後沒再復發，再評估是否換肝。

另一名31歲女性右肝第六段有顆腫瘤，她先在中部醫院切除後採標靶免疫療法控制，但半年後仍復發，最後南下高雄長庚求助，檢查發現肝布滿很多小顆惡性腫瘤，經接受釔90體內放射療法後有效殺死小腫瘤，後來再由她胞兄捐肝救治，人生從此從黑白變為彩色。

放射診斷部醫師黃柏勳表示，美國芝加哥西北大學紀念醫院使用釔90微球體超過15年，藉由釔90治療讓肝瘤降階到可以手術切除或肝臟移植，結果接受釔90及肝臟移植病患3年存活率高達84%以上，釔90微球體治療已成為他們第一線局部治療方法。

「釔90治療法相較於栓塞治療與口服標靶藥物，副作用較低」，放射診斷部及肝臟移植中心助理教授余俊彥醫師說，常見副作用包括疲倦感 、疼痛 、噁心嘔吐及膽色素上升等，但三年存活率則大幅提升，讓原先不適合肝臟移植或手術切除的病人，有機會進行手術治療，甚至換肝。