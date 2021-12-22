快訊

5縣市大雨特報！ 周六冷氣團低溫下探8度 恐達寒流等級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5縣市大雨特報！ 周六冷氣團低溫下探8度 恐達寒流等級

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
南方雲系北移影響，今天台中市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸及新竹、苗栗山區有局部大雨發生的機率，請注意。圖/氣象局提供
南方雲系北移影響，今天台中市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸及新竹、苗栗山區有局部大雨發生的機率，請注意。圖/氣象局提供

南方雲系北移影響，氣象局表示，今天(22日)台中市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸及新竹、苗栗山區有局部大雨發生的機率，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據今凌晨4時40分的紅外線色調強化雲圖顯示，熱帶低壓(原「雷伊」)的雲系正在脫離。此外，凌晨4時40分的雷達回波合成圖亦顯示，回波減弱、影響範圍縮小。

吳德榮說，今晨截至4時46分，平地最低氣溫為桃園(楊梅區)的15.4度；其他各地區平地最低氣溫則在16至18度：中部(嘉義東石鄉)15.6度，南部(台南後壁區)17.0度，東部(宜蘭三星鄉)18.2度。台北(南港區)16.0度。 

吳德榮表示，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天(22日)水氣東移，北部、東半部有局部雨，北台濕涼；其他地區天氣好轉、早晚涼。各地區氣溫：北部15至23度，中部16至24度，南部17至25度，東部18至24度。

吳德榮說，明天(23日)北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，其他地區多雲時晴；氣溫略升。周五(24日)白天西半部多雲時晴，東半部有局部短暫雨的機率；晚起東北季風漸增強，北台轉雨。 

吳德榮也提到，根據最新模式模擬顯示，周六(25日)強冷空氣南下，氣溫驟降，愈晚愈濕冷，北台平地最低氣溫約可降至11度左右；下周日、一(26、27日)氣溫將降至此波的最低點，平地最低氣溫將探8度；下周二(28日)白天起冷空氣逐漸減弱、氣溫漸升。

吳德榮說，這波冷空氣的強度，各國最新模式模擬雖有分歧，但皆為入冬以來最強的一波，且已跨過「強烈大陸冷氣團」(台北市氣象局觀測≦12度)門檻，部分模式甚至於達「寒流」(台北市氣象局觀測≦10度)的強度；不過，終究是五、六天後的模擬，各國模式會繼續調整，應持續觀察。 

吳德榮表示，高山降雪是可期待的，但因各國模式模擬的強度及水氣分布存有差異，以致3000公尺、2000公尺或者更低的高度？模擬結果並不相同。同理，亦應持續觀察各模式的調整。

吳德榮 氣象局 北市

延伸閱讀

投票日強冷空氣南下！ 吳德榮：下周一颱風外圍水氣逐漸接近

公投日恐達冷氣團標準！明起氣溫驟降 吳德榮：周六下探10度

北台灣午後降雨漸歇 吳德榮：周日晚天氣轉變

苗栗竹縣7.5度！吳德榮：今起3天 大台北及東半部局部雨

相關新聞

紅樹林擴張威脅水鳥 全台首例…關渡保留區退場

台北市關渡自然保留區內紅樹林長年擴張、陸域變大，當地水鳥種類已至少消失三成，還有洪患隱憂，但因保留區禁止人為干預，無法處...

疏林護鳥／紅樹林疏伐多少 生態團體有異見

為保護水鳥棲地，關渡自然保留區確定退場，生態團體樂見其成，但對後續應疏伐多少紅樹林有異見。

疏林護鳥／北市府：預計伐除10公頃紅樹林

農委會林務局通過台北市政府提案廢除關渡自然保留區，未來區內將可適當疏伐紅樹林，但生態團體對於應砍除多少紅樹林看法不同。北...

5縣市大雨特報！ 周六冷氣團低溫下探8度 恐達寒流等級

南方雲系北移影響，氣象局表示，今天(22日)台中市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸及新竹、苗栗山區有局部大雨發...

冷空氣偏濕冷 耶誕節高山有望下雪

中央氣象局說，今降雨減緩，僅北部、東半部以及中南部山區仍有局部降雨。但周六耶誕節當天將有冷空氣來襲，最冷時間點落在下周一...

健康主題館／冬天氣溫驟降 慎防心臟病

● 冬天是心臟病猝死高峰期

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。