5縣市大雨特報！ 周六冷氣團低溫下探8度 恐達寒流等級

南方雲系北移影響，氣象局表示，今天(22日)台中市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸及新竹、苗栗山區有局部大雨發生的機率，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據今凌晨4時40分的紅外線色調強化雲圖顯示，熱帶低壓(原「雷伊」)的雲系正在脫離。此外，凌晨4時40分的雷達回波合成圖亦顯示，回波減弱、影響範圍縮小。

吳德榮說，今晨截至4時46分，平地最低氣溫為桃園(楊梅區)的15.4度；其他各地區平地最低氣溫則在16至18度：中部(嘉義東石鄉)15.6度，南部(台南後壁區)17.0度，東部(宜蘭三星鄉)18.2度。台北(南港區)16.0度。

吳德榮表示，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天(22日)水氣東移，北部、東半部有局部雨，北台濕涼；其他地區天氣好轉、早晚涼。各地區氣溫：北部15至23度，中部16至24度，南部17至25度，東部18至24度。

吳德榮說，明天(23日)北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，其他地區多雲時晴；氣溫略升。周五(24日)白天西半部多雲時晴，東半部有局部短暫雨的機率；晚起東北季風漸增強，北台轉雨。

吳德榮也提到，根據最新模式模擬顯示，周六(25日)強冷空氣南下，氣溫驟降，愈晚愈濕冷，北台平地最低氣溫約可降至11度左右；下周日、一(26、27日)氣溫將降至此波的最低點，平地最低氣溫將探8度；下周二(28日)白天起冷空氣逐漸減弱、氣溫漸升。

吳德榮說，這波冷空氣的強度，各國最新模式模擬雖有分歧，但皆為入冬以來最強的一波，且已跨過「強烈大陸冷氣團」(台北市氣象局觀測≦12度)門檻，部分模式甚至於達「寒流」(台北市氣象局觀測≦10度)的強度；不過，終究是五、六天後的模擬，各國模式會繼續調整，應持續觀察。

吳德榮表示，高山降雪是可期待的，但因各國模式模擬的強度及水氣分布存有差異，以致3000公尺、2000公尺或者更低的高度？模擬結果並不相同。同理，亦應持續觀察各模式的調整。