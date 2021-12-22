2021退休力大調查：大齡女子宋婉寧 線上參加3個讀書會

高雄55歲單身女子宋婉寧從職場退休1年多，她努力學習台語，想成為鄉土語言師資，也打算報考研究所圓進修夢。防疫期間她參加3組線上讀書會，充實知識也滿足興趣，疫情沒有讓她停止學習腳步，也沒讓她與社會連結斷鏈，生活愈加精采。

宋婉寧21歲就進報社當內勤人員，過著安穩生活，2個妹妹有成家，也到外地發展，照顧爸媽的重擔落在她肩上，她沒有一絲怨言，近年父母相繼離世，她也從職場退下，如何好好一個人生活，成為重要課題。

「離開32年的工作崗位，說不難過，是騙人的；說不失落，是騙自己的；說不緊張，是唬弄的；說不在乎，是掩飾的」個性率真的宋婉寧，說出告別職場的內心小劇場。

她說，在同一個職場待了足足32年，決定離開時，內心百感交集，但很快就轉念了，想著要趁體力還行，腦筋尚可，行動力仍強時，擁抱自己想過的人生，調整好心境，便啟動下一段旅程。

宋婉寧說，退休年餘，生活字典中沒有「無聊」二字，她對追劇沒興趣，而是從YT搜尋台灣百岳攀爬路徑、研究難易程度，從中挑選親民的大眾路線，上網登錄抽山屋，與好友規畫一趟趟無痕山林之旅，「一步一步邁向設定的目標，紮實地以雙腳達成，那種成就感，可以回味好久」。

親近高山登高望遠，享受海拔3000公尺沁涼空氣，及身處山之巔的快感，宋婉寧說，她終於明白為何愛山的人總是會腳癢，一段時間就會上山「自我虐待」一番，用雙腳對高山巡禮膜拜，是對山的景仰，也是有助心靈沉澱的學習。

「學習，是與生俱來的興趣；好奇，引發我學習的動機！」宋婉寧說，當她知道台語可用羅馬文書寫時，便又一頭栽入學習台語。從小，台語是她的母語，踏入職場後，幾乎遺忘與阿公阿嬤溝通的語言，曾經最熟悉的語言慢慢消失在成長記憶中。

宋婉寧報名社區大學學台語，也參加台文讀書會，精進台語能力，結交很多志同道合朋友。她說，無論是1940年代台灣作家用全羅書寫的小說，或是作家陳雷的大河小說《鄉史補記》等，都是值得閱讀的台語文著作。台語文愈學愈起勁，深切體會台語文可以說得流利、寫得文雅，需要花時間心力專注投入，台語文的深度絕非滿口粗俗口頭禪所能代表的。

今年5月本土疫情嚴峻，社大課程紛紛轉為線上學習。宋婉寧一口氣參加3個讀書會團體，從實體面對面轉為用googlemeet 方式討論。

她說，善用科技與方法，能讓學習變得豐富，只要有網路可用，安穩家中坐，便可上網讀書，線上讀書會還有海外同好一起加入，有種「天涯若比鄰」的凝聚感。參加讀書會的益處，是當自己不甚了解其文中意思、詞彙或正確讀音，又查詢不周之時，就可即時請益。

宋婉寧建議，面對退休生活，不該停滯不前，應該大膽投資自我，台灣有太多學習機構可參與進修，例如各地社區大學，學費相當親民，課程多采多姿，無論是汲取知識、學習技能、墊高視野或走到戶外鍛鍊身體機能，重新自我定位，從心開始，發現退休這一步是最大的恩典，只要健康活著，生命總會自尋出路，最重要是「你願意接受改變」。

●聯合報推出「六種動物測驗你的退休力」，歡迎填寫，評估自己的老後準備有那些優勢與不足。