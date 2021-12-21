關渡自然保留區解編將疏伐紅樹林 環團籲保留適當比例

為疏伐紅樹林、營造水鳥棲地，關渡自然保留區確定退場，環團樂見其成，但認為紅樹林不宜全數砍除，應與專家學者、民間團體討論適當疏伐比例；觀鳥者則說，淡水河還有其他兩個紅樹林保留區，一定要疏伐足夠比例，才能維護水鳥棲地。

荒野保護協會台北分會長游晨薇表示，過去一段時間，關渡濕地的紅樹林快速擴張，嚴重壓縮鷸鴴科水鳥的覓食空間，若改用濕地保育法接手淡水河流域的保育工作，未來將有更多管理彈性，並創造棲地多樣性，水鳥種類也會增加。

游晨薇指出，關渡濕地屬於內陸型、都會區環境，還是要透過人為維護才能做好更多保育工作，其中紅樹林疏伐應有一定適當的比例，不建議全數砍除，台北市府應邀集關注此議題的學者專家、民間團體，舉辦現勘、工作坊或交流會，由各界一起找尋共識。

資深觀鳥者、關渡自然公園管理處前處長何一先指出，關渡自然保留區解編問題已討論十多年，當地過去設為自然保留區，主要目的是為了保護水鳥，而非為了紅樹林，因此未來若要疏伐也不必特別保留比例，畢竟淡水河還有紅樹林自然保留區、挖子尾自然保留區，面積也都不小。

何一先說，不過現在關渡紅樹林面積擴張太厲害，不太可能全部挖除，若台北市要保留部分紅樹林作為環境教育也無妨，但重點是要疏伐足夠的區域作為水鳥棲地，才能達到最初的保育目的。