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首位來台定居的活佛 章嘉大師所藏千年法物法寶曝光

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
章嘉大師於1949年移居台灣，是藏傳佛教格魯派活佛中少數來台定居者。蒙藏文化館推出的「佛影佛蹤－章嘉大師與台灣的故事」特展展出包括大師在青田居的生活日常故事及修法器物、藏傳佛教高僧文物照片、跳神面具及法器，大師環台弘法行腳、赴日奉迎玄奘法師靈骨來台，及圓寂紀實影像等資料。記者林俊良／攝影
章嘉大師於1949年移居台灣，是藏傳佛教格魯派活佛中少數來台定居者。蒙藏文化館推出的「佛影佛蹤－章嘉大師與台灣的故事」特展展出包括大師在青田居的生活日常故事及修法器物、藏傳佛教高僧文物照片、跳神面具及法器，大師環台弘法行腳、赴日奉迎玄奘法師靈骨來台，及圓寂紀實影像等資料。記者林俊良／攝影

「佛影佛蹤－章嘉大師與台灣的故事」今天於蒙藏文化館開幕。章嘉大師於1949年移居台灣，是藏傳佛教格魯派活佛中少數來台定居者。文化部今也在此舉辦「章嘉大師紀念堂」開光大典，全程遵循藏傳佛教儀制進行，由文化部長李永得獻上蒙藏特色供品如哈達、奶干及烏雲柏夫（油炸果子）等，場面神聖莊嚴。

蒙藏文化館位於青田街，是章嘉大師在台的住所。當時的日式木造房舍，是台灣總督府醫學校校長崛內次雄的前居所。1957年大師圓寂後，遺留的文史資料與器用先由隨侍弟子保管，後由政府接續管理，並改建為4層樓藏式風格的建築。2017年由文化部接管，更名為蒙藏文化館。

4月間，為啟動蒙藏文化館第七世章嘉呼圖克圖紀念堂整建工程，開啟紀念堂佛龕，因而發現藏傳佛教重要高僧，包含宗喀巴大師、阿底峽尊者、密勒日巴、第七世達賴喇嘛等遺物。章嘉大師曾在遺書中提到「上輩所遺法寶法物」，過了一甲子之後，弟子才知遺書之意。而經歷一甲子，佛龕中的蜂蜜跟餅迄今仍完好無缺，令人驚嘆。

在蒙藏文化館發現的藏傳佛教文物，為章嘉大師1949年來台時貼身攜帶的修持弘法器用，包含舍利、法衣布片等共48件，其中舍利包括「迦葉佛牙舍利」、「宗喀巴大師牙舍利」、「賈色仁波切增長舍利」、「第七世達賴喇嘛頭髮舍利」、「賈色仁波切頭髮舍利」；法衣則有阿底峽尊者、密勒日巴、宗喀巴大師等人法衣布片。文物中亦包含「咕嚕秋旺普巴杵」、法藥，以及章嘉大師隨身修持弘法器用普巴杵等，部分文物存在年代距今推估約有300餘年至1000年間。文化部現已同步依文化資產保存法等規定進行文化資產審查事宜。

「這是台灣多元文化非常珍貴的一部份。文化部長李永得表示，章嘉大師曾擔任過中華民國佛教會理事長，一生弘揚佛法，對於佛教貢獻非常的大，此次整理他的佛龕時，發現很多珍貴的文物，因此特別重新整裝，讓更多人了解章嘉大師在台灣弘揚佛法的歷史，

展中也展出章嘉大師和多位名人的合照，包括胡適、白崇禧、于右任等人。

●「章嘉大師紀念堂」常設展開放團體或個人申請參觀，請上文化部藝文活動平台網站申請預約。「章嘉大師紀念堂」常設展及「佛影佛蹤－章嘉大師與臺灣的故事」特展相關資訊，請上「蒙藏文化館」臉書瀏覽。

章嘉大師曾在遺書中提到「上輩所遺法寶法物」，過了一甲子之後，弟子才知遺書之意。記者陳宛茜／攝影
章嘉大師曾在遺書中提到「上輩所遺法寶法物」，過了一甲子之後，弟子才知遺書之意。記者陳宛茜／攝影
文化部今天在蒙藏文化館隆重舉行「章嘉大師紀念堂」開光大典，同時推出的「佛影佛蹤－章嘉大師與台灣的故事」特展，展前舉行金剛舞儀式。記者林俊良／攝影
文化部今天在蒙藏文化館隆重舉行「章嘉大師紀念堂」開光大典，同時推出的「佛影佛蹤－章嘉大師與台灣的故事」特展，展前舉行金剛舞儀式。記者林俊良／攝影
蒙藏文化館推出的「佛影佛蹤－章嘉大師與台灣的故事」特展展出包括大師在青田居的生活日常故事及修法器物、藏傳佛教高僧文物照片、跳神面具及法器，大師環台弘法行腳、赴日奉迎玄奘法師靈骨來台，及圓寂紀實影像等資料。記者林俊良／攝影
蒙藏文化館推出的「佛影佛蹤－章嘉大師與台灣的故事」特展展出包括大師在青田居的生活日常故事及修法器物、藏傳佛教高僧文物照片、跳神面具及法器，大師環台弘法行腳、赴日奉迎玄奘法師靈骨來台，及圓寂紀實影像等資料。記者林俊良／攝影
章嘉大師與胡適合影。記者陳宛茜／翻攝
章嘉大師與胡適合影。記者陳宛茜／翻攝
文化部今天在蒙藏文化館隆重舉行「章嘉大師紀念堂」開光大典，由文化部長李永得（右二）主持。記者林俊良／攝影
文化部今天在蒙藏文化館隆重舉行「章嘉大師紀念堂」開光大典，由文化部長李永得（右二）主持。記者林俊良／攝影
文化部今天在蒙藏文化館隆重舉行「章嘉大師紀念堂」開光大典，同時推出的「佛影佛蹤－章嘉大師與台灣的故事」特展，展前舉行金剛舞儀式。記者林俊良／攝影
文化部今天在蒙藏文化館隆重舉行「章嘉大師紀念堂」開光大典，同時推出的「佛影佛蹤－章嘉大師與台灣的故事」特展，展前舉行金剛舞儀式。記者林俊良／攝影

佛教 文化部 文物

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