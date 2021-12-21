從媒體人轉型學者 何日生著「善經濟」 連獲三大獎

從資深媒體人轉型學者的慈濟大學副教授何日生，以利他角度撰述「善經濟：經濟的利他思想與實踐」，繼獲台灣「金鼎獎優良出版品」、中國大陸「2020年向光獎——年度研究特別獎」後，又獲美國舍衛國基金會頒發首屆「舍衛國人文獎」。

何日生現為慈濟基金會副執行長，曾在英國牛津大學與劍橋大學、美國哈佛大學與哥倫比亞大學等知名學府擔任訪問學者。他在「善經濟」一書從歷史的視角重新闡述生產的善、消費的善與金融的善，提出以「利他為本」、以「和合為手段」，締造最佳的經濟秩序與商業倫理。

他在「善經濟」書中，先爬梳西方文明與東方思想，從蘇美文明、古希臘神話、猶太智慧、儒家哲學到佛教教義，尋找什麼才是經濟背後強大的文化思想，找到一切的答案是「善」，即「利他」與「和合」。何日生指出，透過善的動機、善的方法、達到善的結果，是善經濟的核心思想；「善經濟」就是從利他的角度從事經濟活動。

他認為，善經濟的目標，就是以利他達到全體人類物質的均富與繁榮，以利他達到自我與群體社會的和諧與生命的圓滿。使人類社會達到人人「身體健康、物質豐饒、心靈潔淨、祥和圓滿」的理想世界。

「善經濟」一書並以個案研究，提出「善企業」10大修煉：「以信念為核心、以價值為領導、以愛為管理、以原則為治理、以慈悲為創新、以利他為系統、以圓形為組織、以典範為永續、與地球共生息、與萬物共榮」。何日生期望以此給企業向善、商業向善提供思想與實踐的參據，也獲全球多項肯定。

本屆金鼎獎有一千三百多件作品報名，最終29件獲獎、51件獲優良出版品推薦。「善經濟」在一千三百餘件作品中脫穎而出，獲頒非文學圖書類優良出版品，是2021年獲推薦作品中唯一以宗教與人文為寫作主題的書籍。

也因「善經濟」剖析人類共好、社會祥和安定才是經濟活動的最大利益，致力於引領全球商業向善思維，獲中國大陸社會企業與影響力投資論壇頒「2020年向光獎——年度研究特別獎」。

與此同時，由美國舍衛國基金會舉辦首屆「舍衛國奬」，設有精神導師獎、人文獎和環保獎等3個獎項，候選人不限宗教背景，由公眾推薦，希望秉承互愛與共生的信念，向超越宗教差異、推廣善行的典範致敬。何日生即獲「人文獎」，成為首屆舍衛國人文獎得主。