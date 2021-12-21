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雲林區漁會年度優質烏魚子 27歲的她奪雙料特等獎

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林區漁會烏魚子評鑑以30秒為限進行火烤，再交由評審品評口感、風味等，是評分的重要依據。記者陳苡葳／攝影
雲林區漁會烏魚子評鑑以30秒為限進行火烤，再交由評審品評口感、風味等，是評分的重要依據。記者陳苡葳／攝影

雲林區漁會今天舉辦110年度優質烏魚子評鑑，「5至7兩」、「7兩上」兩種重量評比成績揭曉，特等獎得主均由年僅27歲的朱婉蓁拔得頭籌，對於首次參賽一舉奪雙獎，朱開心到說不出話，心情非常驚喜，漁會將在本月25日於直銷中心舉辦的行銷推廣活動中，頒獎表揚各獎得主。

雲林區漁會烏魚子評鑑邁入第15年，漁會近年力推低鹽、低鈉的養生烏魚子，許多養殖及加工業者紛紛跟進，其風味媲美野生烏魚子，漸被大眾接受與喜愛。

今年才剛碩士畢業的朱婉蓁，從小就跟在爸爸朱崑宏身邊學習烏魚養殖及加工技術，近年正式承接第三代的使命，專注發展家業，此次在沒有父親羽翼保護下參賽，一人拚搏奪回雙料「特等獎」，不僅令眾人欣喜，她得知自己獲獎，更是開心到無法言語。

朱婉蓁的爸爸朱崑宏是擁有超過20年經驗的業者，也是縣賽、國賽的常勝軍，獲獎無數，講究低鹽、低鈉，以純淨日曬手法製造，品質深受各界肯定，家業衣缽如今傳承給朱婉蓁，家人聞訊也紛紛誌喜，開心見證朱家代代相傳的海口風味。

110年度優質烏魚子評鑑評比結果，「5至7兩」特等獎朱婉蓁，頭等獎李堃益、許文村、曾王淑秋、許榮達；「7兩上」特等獎朱婉蓁，頭等獎莊國顯、許文村、曾健一、吳淑娟。

雲林區漁會烏魚子評鑑今天由專業廚師、學者、資深業者等5人組成評審團評比優質烏魚子。記者陳苡葳／攝影
雲林區漁會烏魚子評鑑今天由專業廚師、學者、資深業者等5人組成評審團評比優質烏魚子。記者陳苡葳／攝影
特等獎得主均由年僅27歲的朱婉蓁拔得頭籌。圖／朱婉蓁提供
特等獎得主均由年僅27歲的朱婉蓁拔得頭籌。圖／朱婉蓁提供
雲林區漁會力推低鹽低油養生烏魚子，色澤橙紅透亮、鹹度適中，符合時下大眾口味。記者陳苡葳／攝影
雲林區漁會力推低鹽低油養生烏魚子，色澤橙紅透亮、鹹度適中，符合時下大眾口味。記者陳苡葳／攝影

雲林

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