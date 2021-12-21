影／台北101跨年煙火 模擬動畫亮相

備受國人期待的台北101跨年煙火，在全球疫情影響下仍將如期登場，今年以「迎向美好未來」為主題，施放時間總長為三百六十秒。台北101董事長張學舜表示，國內疫情在中央防疫團隊與全民的努力與團結合作下，讓台灣享有健康又美好的生活環境，在全球仍受疫情肆虐的困境中，台灣還能過著優雅平安的生活，非常難能可貴。

台北101今天公布2021–2022年跨年煙火模擬動畫，煙火將呈現全球首次在高樓架設展演的「動態展翅煙火」及「高空愛心煙火」，並融合T–PAD燈網動畫串聯演出，而一萬六千發煙火搭配動畫、音樂及燈光，交織成驚艷全世界的跨年煙火秀，希望藉由璀璨煙火激勵民心，關懷世界共同攜手迎向美好未來。