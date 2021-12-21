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口罩+定檢揪肺病 護大台中肺健康

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
台中市府推動「藍天白雲行動計畫」，去年PM2.5已降至符合國家環境標準。本報資料照片
台中市府推動「藍天白雲行動計畫」，去年PM2.5已降至符合國家環境標準。本報資料照片

一想到台中，就聯想空汙跟火力發電廠，在中部生活多年的中國醫藥大學公共衛生學院副院長許惠悰表示，「台中地區空氣品質沒有一般人想像的那麼差。」以科學數據來看，分析二○○九年至二○二○年從台中空氣品質監測資料，細懸浮微粒（PM2.5）濃度下降近六成，只剩十五點四微克每立方公尺，空氣品質已獲得大幅改善。

為何還是存在著「台中空氣品質不佳與空氣汙染嚴重」的印象？大部分民眾認知的觀點，是來自於空氣中的「能見度」，根據中國醫藥大學公共衛生學系研究，PM2.5與能見度不佳之間的關聯性，僅占百分之五十成因，其他因素則與大氣結構、溼度等息息相關。

台中市環保局局長陳宏益說，台中空汙成因複雜，研究發現，火力發電、六輕工業、移動式汙染以及氣候與地形等，使得台中地區易產生複合式顆粒物（PM）等空汙，恐提高哮喘、肺阻塞、肺癌等風險。

市長致力打造無煤城市

為此，台中市成立空氣汙染減量工作專案小組，積極推動「藍天白雲空汙治理計畫」，監督空氣品質變化，近來已獲成效，PM2.5平均值去年已明顯下降，自從該計畫推動以來，平均值去年已降至符合國家環境標準，創下歷年新低，更是六都第一。

台中市長盧秀燕發表在「二○二一台中市自願檢視報告」（VLR）中，環保的部份，訂定十四項指標及十二項計畫，針對空氣品質，會持續推動「藍天白雲行動計畫」，原則為「先公後私、先大後小」，宣示打造台中無煤城市，力拚二○五○年淨零碳排。

「我們透過人工智慧讓大型工廠空汙無所遁形」，陳宏益說到，五月監測系統發現，大里工業區某鑄造廠異常排煙，環保署派員至現場稽查採樣，發現粒狀物超標，依空汙法裁罰十萬元，並限期改善。

市府團隊於二○一六年至二○二○年間完成為期三階段的環境調查及健康風險評估，針對空氣PM2.5及揮發性有機物、重金屬等致癌物進行調查，是台中市整體大氣環境的第一部完整背景調查報告。依調查結果、排放量及不同減量情境，環保局著手研議增訂「台中市重大空氣汙染管制自治條例」，未來透過長期追蹤及分析比對，定期檢討及調整最適合台中市的空氣品質改善策略。

護肺首重個人健康管理

許惠悰也肯定台中市政府持續推動火力發電廠降載措施。他建議，保護肺部健康，民眾最好的方法就是戴口罩，在疫情期間民眾養成戴口罩習慣，希望能持續下去，即使疫情趨緩，還是應該有所警覺，只要空氣品質指數變差，就應出外就應戴口罩，且經常替換。

常見肺部檢測 製表 李樹人
常見肺部檢測 製表 李樹人

空氣品質 台中市 口罩

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